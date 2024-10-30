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"ثمرة الفاكهة المتفجِّرة" خدعت طفلَيْن وقتلتهما وهما يلعبان

في ثالث حادث مأساوي بأوغندا خلال أيام

في ثالث حادث مأساوي خلال أيام قال مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا إن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة، قتلت طفلين على الأقل في قرية الجمعة الماضية، بعد أن أُعطيت لهما وهما يلعبان.

وقال متحدث باسم الشرطة على "تويتر" إن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترًا شمالي العاصمة كمبالا؛ وهو ما أسفر عن مقتل صبي عمره 14 عامًا، وطفل آخر يعاني إعاقة.

وهذا الانفجار هو الثالث في البلاد في غضون أسبوع.

وانفجرت قنبلة في حافلة يوم الاثنين، وتسببت في مقتل اثنين، بينما انفجرت قنبلة في مطعم يوم السبت الماضي، وقتلت امرأة، وأصابت 3 أشخاص آخرين.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن انفجار المطعم، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار الجمعة.

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"ثمرة الفاكهة المتفجِّرة" خدعت طفلَيْن وقتلتهما وهما يلعبان
سبق

في ثالث حادث مأساوي خلال أيام قال مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا إن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة، قتلت طفلين على الأقل في قرية الجمعة الماضية، بعد أن أُعطيت لهما وهما يلعبان.

وقال متحدث باسم الشرطة على "تويتر" إن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترًا شمالي العاصمة كمبالا؛ وهو ما أسفر عن مقتل صبي عمره 14 عامًا، وطفل آخر يعاني إعاقة.

وهذا الانفجار هو الثالث في البلاد في غضون أسبوع.

وانفجرت قنبلة في حافلة يوم الاثنين، وتسببت في مقتل اثنين، بينما انفجرت قنبلة في مطعم يوم السبت الماضي، وقتلت امرأة، وأصابت 3 أشخاص آخرين.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن انفجار المطعم، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار الجمعة.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
01:27 AM

"ثمرة الفاكهة المتفجِّرة" خدعت طفلَيْن وقتلتهما وهما يلعبان

في ثالث حادث مأساوي بأوغندا خلال أيام

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أيمن حسن - الرياض
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في ثالث حادث مأساوي خلال أيام قال مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا إن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة، قتلت طفلين على الأقل في قرية الجمعة الماضية، بعد أن أُعطيت لهما وهما يلعبان.

وقال متحدث باسم الشرطة على "تويتر" إن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترًا شمالي العاصمة كمبالا؛ وهو ما أسفر عن مقتل صبي عمره 14 عامًا، وطفل آخر يعاني إعاقة.

وهذا الانفجار هو الثالث في البلاد في غضون أسبوع.

وانفجرت قنبلة في حافلة يوم الاثنين، وتسببت في مقتل اثنين، بينما انفجرت قنبلة في مطعم يوم السبت الماضي، وقتلت امرأة، وأصابت 3 أشخاص آخرين.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن انفجار المطعم، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار الجمعة.

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