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الأردن .. إصابة 15 شخصًا جديدًا بـ"كورونا"

إجمالي المرضى يرتفع إلى 1.198

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.198 إصابة.

وأضافت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ 14 أردنيًا قدموا قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب في العاصمة عمان.

وبيّنت أنها سجلت 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.013 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 5.647 فحصًا مخبريًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 477.448 فحصًا.

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الأردن .. إصابة 15 شخصًا جديدًا بـ"كورونا"
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.198 إصابة.

وأضافت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ 14 أردنيًا قدموا قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب في العاصمة عمان.

وبيّنت أنها سجلت 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.013 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 5.647 فحصًا مخبريًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 477.448 فحصًا.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:32 PM

الأردن .. إصابة 15 شخصًا جديدًا بـ"كورونا"

إجمالي المرضى يرتفع إلى 1.198

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.198 إصابة.

وأضافت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ 14 أردنيًا قدموا قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب في العاصمة عمان.

وبيّنت أنها سجلت 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.013 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 5.647 فحصًا مخبريًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 477.448 فحصًا.

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