المقترحات الكويتية للبنان.. الالتزام باتفاق الطائف وتشديد الرقابة لمنع تهريب المخدرات للخليج

تضمنت إجراء الانتخابات في موعدها

‬نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن المقترحات التي قدّمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل: الالتزام باتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضحت المصادر أن المقترحات شملت أيضاً تشديد الرقابة على الصادرات للخليج؛ لمنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الأجهزة الأمنية.