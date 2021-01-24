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المقترحات الكويتية للبنان.. الالتزام باتفاق الطائف وتشديد الرقابة لمنع تهريب المخدرات للخليج

تضمنت إجراء الانتخابات في موعدها

‬نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن المقترحات التي قدّمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل: الالتزام باتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضحت المصادر أن المقترحات شملت أيضاً تشديد الرقابة على الصادرات للخليج؛ لمنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الأجهزة الأمنية.

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المقترحات الكويتية للبنان.. الالتزام باتفاق الطائف وتشديد الرقابة لمنع تهريب المخدرات للخليج
سبق

‬نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن المقترحات التي قدّمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل: الالتزام باتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضحت المصادر أن المقترحات شملت أيضاً تشديد الرقابة على الصادرات للخليج؛ لمنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الأجهزة الأمنية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
06:53 PM

المقترحات الكويتية للبنان.. الالتزام باتفاق الطائف وتشديد الرقابة لمنع تهريب المخدرات للخليج

تضمنت إجراء الانتخابات في موعدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن المقترحات التي قدّمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل: الالتزام باتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضحت المصادر أن المقترحات شملت أيضاً تشديد الرقابة على الصادرات للخليج؛ لمنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الأجهزة الأمنية.

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