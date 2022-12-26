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"أبو الغيط" يطالب الليبيين: اختاروا الوطن "المنعطف خطر"

قال: على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي

طالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مختلف الأطراف الليبية، بضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ومصالح ضيقة، مشيراً إلى أن المنعطف الخطير الذي تمر به ليبيا يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، بما يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، ويساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة.

وحثّ "أبو الغيط"، في بيان له اليوم، الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضرورياً لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية.

وشدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.

وقال: "الإرادة الدولية -ومثلما تمّ التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة- تؤكّد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بجميع صوره، بوصف ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيداً عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها أخيراً".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أبو الغيط" يطالب الليبيين: اختاروا الوطن "المنعطف خطر"
سبق

طالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مختلف الأطراف الليبية، بضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ومصالح ضيقة، مشيراً إلى أن المنعطف الخطير الذي تمر به ليبيا يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، بما يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، ويساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة.

وحثّ "أبو الغيط"، في بيان له اليوم، الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضرورياً لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية.

وشدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.

وقال: "الإرادة الدولية -ومثلما تمّ التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة- تؤكّد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بجميع صوره، بوصف ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيداً عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها أخيراً".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
12:49 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:19 AM

"أبو الغيط" يطالب الليبيين: اختاروا الوطن "المنعطف خطر"

قال: على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مختلف الأطراف الليبية، بضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ومصالح ضيقة، مشيراً إلى أن المنعطف الخطير الذي تمر به ليبيا يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، بما يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، ويساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة.

وحثّ "أبو الغيط"، في بيان له اليوم، الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضرورياً لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية.

وشدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.

وقال: "الإرادة الدولية -ومثلما تمّ التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة- تؤكّد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بجميع صوره، بوصف ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيداً عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها أخيراً".

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