رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي

بعث برسالتي لوزير الرياضة ولرئيس اتحاد القدم

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتنظيم الرائع للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021، التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض ، أمس الثلاثاء ، وانتهت لصالح الهلال السعودي 2/0 على نظيره بوهانج الكوري الجنوبي .

وبعث "آل خليفة" برسالتَي شكر وتقدير إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بمناسبة نجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021.



وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن النجاح الباهر لهذا الحدث القاري الكبير يعزز المكانة المتميزة للمملكة العربية السعودية على خريطة كرة القدم الآسيوية ويترجم سمعتها العطرة على صعيد استضافة وتنظيم الفعاليّات الرياضية القارية والعالمية.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالأدوار الحيوية التي لعبتها كوادر وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ومختلف الأجهزة الرسمية في المملكة على صعيد تأمين مختلف عوامل النجاح التنظيمي للمباراة النهائية، مما أسهم في إخراجها بصورة زاهية تليق بسمعة ومكانة الكرة الآسيوية.



وأوضح آل خليفة أن نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي في مختلف المجالات وفي مقدمتها استضافة وتنظيم المسابقات الكروية القارية، الأمر الذي لقي تقدير واستحسان منظومة كرة القدم الآسيوية.