وعبرت أسر الأيتام عن سعادتهم الغامرة لهذه المساعدات التي تبذلها الندوة للعناية بأبنائهم ورعايتهم وتحفيزهم على استكمال مسارهم التعليمي، وأثنوا على العطاء السخي للمملكة حكومة وشعبًا.

ويهدف المشروع إلى نشر التكافل والتراحم بين الأيتام والتخفيف من معاناة هذه الشريحة التي تفتقد العائل والمعين.

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين، سلالًا غذائية وكسوة وسدد رسوم الدراسية لمئات الأيتام في العاصمة مانيلا بمنطقة زنبونجا.

الندوة العالمية توزع سلالًا غذائية وتسدد الرسوم الدراسية لمئات الأيتام في الفلبين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-19 وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين، سلالًا غذائية وكسوة وسدد رسوم الدراسية لمئات الأيتام في العاصمة مانيلا بمنطقة زنبونجا. ويهدف المشروع إلى نشر التكافل والتراحم بين الأيتام والتخفيف من معاناة هذه الشريحة التي تفتقد العائل والمعين. وعبرت أسر الأيتام عن سعادتهم الغامرة لهذه المساعدات التي تبذلها الندوة للعناية بأبنائهم ورعايتهم وتحفيزهم على استكمال مسارهم التعليمي، وأثنوا على العطاء السخي للمملكة حكومة وشعبًا.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442 03:33 PM

الندوة العالمية توزع سلالًا غذائية وتسدد الرسوم الدراسية لمئات الأيتام في الفلبين لنشر التكافل والتراحم والتخفيف من معاناتهم





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وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين، سلالًا غذائية وكسوة وسدد رسوم الدراسية لمئات الأيتام في العاصمة مانيلا بمنطقة زنبونجا.

ويهدف المشروع إلى نشر التكافل والتراحم بين الأيتام والتخفيف من معاناة هذه الشريحة التي تفتقد العائل والمعين.

وعبرت أسر الأيتام عن سعادتهم الغامرة لهذه المساعدات التي تبذلها الندوة للعناية بأبنائهم ورعايتهم وتحفيزهم على استكمال مسارهم التعليمي، وأثنوا على العطاء السخي للمملكة حكومة وشعبًا.