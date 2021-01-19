النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

الندوة العالمية توزع سلالًا غذائية وتسدد الرسوم الدراسية لمئات الأيتام في الفلبين

لنشر التكافل والتراحم والتخفيف من معاناتهم

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين، سلالًا غذائية وكسوة وسدد رسوم الدراسية لمئات الأيتام في العاصمة مانيلا بمنطقة زنبونجا.

ويهدف المشروع إلى نشر التكافل والتراحم بين الأيتام والتخفيف من معاناة هذه الشريحة التي تفتقد العائل والمعين.

وعبرت أسر الأيتام عن سعادتهم الغامرة لهذه المساعدات التي تبذلها الندوة للعناية بأبنائهم ورعايتهم وتحفيزهم على استكمال مسارهم التعليمي، وأثنوا على العطاء السخي للمملكة حكومة وشعبًا.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي الفلبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الندوة العالمية توزع سلالًا غذائية وتسدد الرسوم الدراسية لمئات الأيتام في الفلبين
سبق

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين، سلالًا غذائية وكسوة وسدد رسوم الدراسية لمئات الأيتام في العاصمة مانيلا بمنطقة زنبونجا.

ويهدف المشروع إلى نشر التكافل والتراحم بين الأيتام والتخفيف من معاناة هذه الشريحة التي تفتقد العائل والمعين.

وعبرت أسر الأيتام عن سعادتهم الغامرة لهذه المساعدات التي تبذلها الندوة للعناية بأبنائهم ورعايتهم وتحفيزهم على استكمال مسارهم التعليمي، وأثنوا على العطاء السخي للمملكة حكومة وشعبًا.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
03:33 PM

الندوة العالمية توزع سلالًا غذائية وتسدد الرسوم الدراسية لمئات الأيتام في الفلبين

لنشر التكافل والتراحم والتخفيف من معاناتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
83

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين، سلالًا غذائية وكسوة وسدد رسوم الدراسية لمئات الأيتام في العاصمة مانيلا بمنطقة زنبونجا.

ويهدف المشروع إلى نشر التكافل والتراحم بين الأيتام والتخفيف من معاناة هذه الشريحة التي تفتقد العائل والمعين.

وعبرت أسر الأيتام عن سعادتهم الغامرة لهذه المساعدات التي تبذلها الندوة للعناية بأبنائهم ورعايتهم وتحفيزهم على استكمال مسارهم التعليمي، وأثنوا على العطاء السخي للمملكة حكومة وشعبًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,456
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,858

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة