النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب الهلال وشافعي ومبولحي يحصدون جائزة شهر مارس .. والعمري أفضل واعد

حصد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب نادي الهلال والجزائري فاروق الشافعي نجم نادي ضمك ورايس مبولحي حارس مرمى نادي الاتفاق وعبد الإله العمري لاعب نادي النصر جوائز الأفضلية لشهر مارس للجولات (22،23،24) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووفقًا للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر مارس ذهبت للبرازيلي روجيرو ميكالي، فيما جاء اختيار فاروق الشافعي لجائزة أفضل لاعب، وحصد رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق جائزة أفضل حارس، في حين حصد عبدالإله العمري لاعب فريق النصر جائزة أفضل لاعب واعد.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب الهلال وشافعي ومبولحي يحصدون جائزة شهر مارس .. والعمري أفضل واعد
سبق

حصد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب نادي الهلال والجزائري فاروق الشافعي نجم نادي ضمك ورايس مبولحي حارس مرمى نادي الاتفاق وعبد الإله العمري لاعب نادي النصر جوائز الأفضلية لشهر مارس للجولات (22،23،24) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووفقًا للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر مارس ذهبت للبرازيلي روجيرو ميكالي، فيما جاء اختيار فاروق الشافعي لجائزة أفضل لاعب، وحصد رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق جائزة أفضل حارس، في حين حصد عبدالإله العمري لاعب فريق النصر جائزة أفضل لاعب واعد.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
12:08 AM

مدرب الهلال وشافعي ومبولحي يحصدون جائزة شهر مارس .. والعمري أفضل واعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
685

حصد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب نادي الهلال والجزائري فاروق الشافعي نجم نادي ضمك ورايس مبولحي حارس مرمى نادي الاتفاق وعبد الإله العمري لاعب نادي النصر جوائز الأفضلية لشهر مارس للجولات (22،23،24) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووفقًا للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر مارس ذهبت للبرازيلي روجيرو ميكالي، فيما جاء اختيار فاروق الشافعي لجائزة أفضل لاعب، وحصد رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق جائزة أفضل حارس، في حين حصد عبدالإله العمري لاعب فريق النصر جائزة أفضل لاعب واعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,513
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,579
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,568
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,808

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة