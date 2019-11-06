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"تعليم عسير" تفوز بالمركز الأول في المهارات الأدبية على مستوى المملكة

في مجالي الإلقاء والارتجال والقصة القصيرة

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، المركز الأول في برنامج المهارات الأدبية بمجال الإلقاء والارتجال، ممثلة في الطالب عبدالله بن عوض القرني، من متوسطة الراية بأبها، والمركز الأول على مستوى المملكة في مجال القصة القصيرة، ممثلة في الطالب زياد طارق آل شليل، من ثانوية المملكة.

من جهته، قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزَين، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارة النشاط الطلابي "الثقافي".

ولفت "الجوني" إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات الإدارة في عدد من المجالات على مستوى المملكة والخليج العربي.

تعليم عسير برنامج المهارات الأدبية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم عسير" تفوز بالمركز الأول في المهارات الأدبية على مستوى المملكة
سبق

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، المركز الأول في برنامج المهارات الأدبية بمجال الإلقاء والارتجال، ممثلة في الطالب عبدالله بن عوض القرني، من متوسطة الراية بأبها، والمركز الأول على مستوى المملكة في مجال القصة القصيرة، ممثلة في الطالب زياد طارق آل شليل، من ثانوية المملكة.

من جهته، قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزَين، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارة النشاط الطلابي "الثقافي".

ولفت "الجوني" إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات الإدارة في عدد من المجالات على مستوى المملكة والخليج العربي.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
05:39 PM

"تعليم عسير" تفوز بالمركز الأول في المهارات الأدبية على مستوى المملكة

في مجالي الإلقاء والارتجال والقصة القصيرة

A A A
بندر آل عوض - الرياض
0
129

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، المركز الأول في برنامج المهارات الأدبية بمجال الإلقاء والارتجال، ممثلة في الطالب عبدالله بن عوض القرني، من متوسطة الراية بأبها، والمركز الأول على مستوى المملكة في مجال القصة القصيرة، ممثلة في الطالب زياد طارق آل شليل، من ثانوية المملكة.

من جهته، قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزَين، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارة النشاط الطلابي "الثقافي".

ولفت "الجوني" إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات الإدارة في عدد من المجالات على مستوى المملكة والخليج العربي.

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