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"الصحة" تعلن تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1482 إصابة

الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 63.489

179 متعافياً يرفعون حصيلة حالات الشفاء بالبلاد إلى 57.372

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 63.489 حالة.

وكشفت عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 57.372.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 63.489
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 63.489 حالة.

وكشفت عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 57.372.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
02:26 PM

الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 63.489

179 متعافياً يرفعون حصيلة حالات الشفاء بالبلاد إلى 57.372

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 63.489 حالة.

وكشفت عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 57.372.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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