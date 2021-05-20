أخضر الصالات يواجه جزر القمر.. في افتتاح البطولة العربية

على الصالة الدولية بمدينة 6 أكتوبر المصرية

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الجمعة، مشواره في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، وذلك عندما يلتقي منتخب جزر القمر على صالة حسن مصطفى الدولية بمدينة 6 أكتوبر المصرية.



وكان "الأخضر" أنهى استعداداته للمباراة الافتتاحية بإجراء حصة تدريبية على الصالة الفرعية لمدينة حسن مصطفى الرياضية التي ستحتضن مباريات البطولة، وذلك بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد خلال الحصة التدريبية على تنفيذ وتطبيق الجمل الفنية والتكتيكية التي سينتهجها المدرب في اللقاء، لتختتم الحصة بإقامة مناورة على كامل الصالة، التي شهدت حضور ومتابعة رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي، ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي ناصر السعدي.



وقدّم فونسيكا شكره للاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم هذه البطولة التي غابت لفترة ليست بالقصيرة شهدت تطورًا كبيرًا بين المنتخبات العربية، كما شكر الاتحاد المصري لكرة القدم على الاستضافة وتمنى أن تظهر هذه النسخة بمستوى جيد يعكس تطور هذه اللعبة في الوطن العربي.



وأكد فونسيكا على أن قوة المواجهة التي تنتظره أمام جزر القمر كونه يملك لاعبين محترفين في الدوري الفرنسي، مشيرًا إلى أن كلا المنتخبين يطمحان للفوز في أول مباراة، متمنيًا تحقيق الفوز لمنح اللاعبين دافعًا وحافزًا وثقة كبيرة في المباريات القادمة.



وعن طموح المنتخب في البطولة قال مدرب "الأخضر": "بكل تأكيد نطمح لتحقيق لقب البطولة، لكن يبقى تفكيرنا حاليًّا منصبًّا على المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر، ثم التي تليها مع الإمارات، وبعد ذلك المغرب ثم التفكير في الدور الثاني، ونتمنى البقاء لآخر يوم في البطولة".



واختتم فونسيكا تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وكافة منسوبيه على دعمهم واهتمامهم بلعبة كرة قدم الصالات في السعودية بشكل عام والمنتخب بشكل خاص.



من جانبه قال قائد المنتخب فيصل السلطان بأن هدف اللاعبين من البطولة الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة وتمثيل الوطن خير تمثيل والمنافسة على اللقب، متمنيًا أن تظهر البطولة بمستويات عالية وتحقق نجاحات كبيرة تعكس تطور هذه اللعبة بين كافة المنتخبات الأشقاء.