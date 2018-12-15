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على الدائري.. شاهدت الشرطة الهندية هذا الفيديو فأوقفت السيارة وقائدها

الْتقطه سائق وأبلغ دورية الطرق فتحركت فورًا

أثناء تحرك السيارة على طريق دائري بالهندي، التقط شخص هذا الفيديو، وأطلع عليه دورية الطرق؛ فقامت الشرطة بمطاردة السيارة وتوقيفها على الفور.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية؛ الْتقط قائد سيارة هذا الفيديو على الطريق الدائري حول مدينة حيدر آباد بولاية تلنقانا جنوبي الهند، ثم أسرع بإبلاغ دورية الطرق المتواجدة على الطريق، والتي تحركت فورًا.

وتضيف الصحيفة: يُظهر الشريط سيارة هاتشباك صغيرة بها أسرة؛ لكن الغريب أن من يقود السيارة على أحد الطرق السريعة "طفل"، يجلس شخص -يبدو أنه والده- بجواره؛ بينما تجلس بقية أفراد الأسرة في المقعد الخلفي، ونظر الطفل عبر نافذة السيارة أثناء التقاط الفيديو، ثم ارتبك.

وعقب توقيف السيارة، اكتشفت الشرطة أن الطفل عمره 10 سنوات فقط، وتم تغريم صاحب السيارة، وإحالته لمحاكمة عاجلة.

جدير بالذكر، أنه طِبقًا للقانون الهندي؛ لا تجوز قيادة السيارة لمن هم دون عمر 18 عامًا، مع الحصول على رخصة قيادة.

الشرطة الهندية الهند

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على الدائري.. شاهدت الشرطة الهندية هذا الفيديو فأوقفت السيارة وقائدها
سبق

أثناء تحرك السيارة على طريق دائري بالهندي، التقط شخص هذا الفيديو، وأطلع عليه دورية الطرق؛ فقامت الشرطة بمطاردة السيارة وتوقيفها على الفور.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية؛ الْتقط قائد سيارة هذا الفيديو على الطريق الدائري حول مدينة حيدر آباد بولاية تلنقانا جنوبي الهند، ثم أسرع بإبلاغ دورية الطرق المتواجدة على الطريق، والتي تحركت فورًا.

وتضيف الصحيفة: يُظهر الشريط سيارة هاتشباك صغيرة بها أسرة؛ لكن الغريب أن من يقود السيارة على أحد الطرق السريعة "طفل"، يجلس شخص -يبدو أنه والده- بجواره؛ بينما تجلس بقية أفراد الأسرة في المقعد الخلفي، ونظر الطفل عبر نافذة السيارة أثناء التقاط الفيديو، ثم ارتبك.

وعقب توقيف السيارة، اكتشفت الشرطة أن الطفل عمره 10 سنوات فقط، وتم تغريم صاحب السيارة، وإحالته لمحاكمة عاجلة.

جدير بالذكر، أنه طِبقًا للقانون الهندي؛ لا تجوز قيادة السيارة لمن هم دون عمر 18 عامًا، مع الحصول على رخصة قيادة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
10:49 AM

على الدائري.. شاهدت الشرطة الهندية هذا الفيديو فأوقفت السيارة وقائدها

الْتقطه سائق وأبلغ دورية الطرق فتحركت فورًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
10,341

أثناء تحرك السيارة على طريق دائري بالهندي، التقط شخص هذا الفيديو، وأطلع عليه دورية الطرق؛ فقامت الشرطة بمطاردة السيارة وتوقيفها على الفور.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية؛ الْتقط قائد سيارة هذا الفيديو على الطريق الدائري حول مدينة حيدر آباد بولاية تلنقانا جنوبي الهند، ثم أسرع بإبلاغ دورية الطرق المتواجدة على الطريق، والتي تحركت فورًا.

وتضيف الصحيفة: يُظهر الشريط سيارة هاتشباك صغيرة بها أسرة؛ لكن الغريب أن من يقود السيارة على أحد الطرق السريعة "طفل"، يجلس شخص -يبدو أنه والده- بجواره؛ بينما تجلس بقية أفراد الأسرة في المقعد الخلفي، ونظر الطفل عبر نافذة السيارة أثناء التقاط الفيديو، ثم ارتبك.

وعقب توقيف السيارة، اكتشفت الشرطة أن الطفل عمره 10 سنوات فقط، وتم تغريم صاحب السيارة، وإحالته لمحاكمة عاجلة.

جدير بالذكر، أنه طِبقًا للقانون الهندي؛ لا تجوز قيادة السيارة لمن هم دون عمر 18 عامًا، مع الحصول على رخصة قيادة.

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