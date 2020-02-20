بالفيديو.. لماذا قبّل أمير الرياض رأس سيدة ثمانينية في الأفلاج؟

ترفع العلم السعودي منذ 52 عامًا

قبّل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رأس سيدة ثمانينية، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الأفلاج، تقديرًا وتكريمًا لها، لرفعها العلم السعودي منذ 52 عامًا.

وقال الأمير فيصل بن بندر، وهو يقبّل رأسها: "أنت رفعت العلم ويجب أن ترفعي رأسك".

وتقدم المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وقبّل رأسها، وبشرها بأنها مأجورة على ذلك، وتعطي درسًا رفيعًا للشباب في حب الوطن وقيادته والوفاء له.

وقالت السيدة وهي تتحدث بتلقائية، إن حبها للوطن يدفعها لرفع العلم، وأقسمت "والله إن دمعتي تفرّ من عيني بينما أقوم برفعه ولا يرفعه إلا أنا".

وأضافت أنها تقوم بذلك منذ نصف قرن دون إجبار أو إكراه من أحد أو رغبة في الشهرة، وإنما من دافع قلبها وحبها لوطنها وبلادها وقيادتها، سائلة الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وقيادته.