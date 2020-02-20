النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. لماذا قبّل أمير الرياض رأس سيدة ثمانينية في الأفلاج؟

ترفع العلم السعودي منذ 52 عامًا

قبّل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رأس سيدة ثمانينية، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الأفلاج، تقديرًا وتكريمًا لها، لرفعها العلم السعودي منذ 52 عامًا.

وقال الأمير فيصل بن بندر، وهو يقبّل رأسها: "أنت رفعت العلم ويجب أن ترفعي رأسك".

وتقدم المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وقبّل رأسها، وبشرها بأنها مأجورة على ذلك، وتعطي درسًا رفيعًا للشباب في حب الوطن وقيادته والوفاء له.

وقالت السيدة وهي تتحدث بتلقائية، إن حبها للوطن يدفعها لرفع العلم، وأقسمت "والله إن دمعتي تفرّ من عيني بينما أقوم برفعه ولا يرفعه إلا أنا".

وأضافت أنها تقوم بذلك منذ نصف قرن دون إجبار أو إكراه من أحد أو رغبة في الشهرة، وإنما من دافع قلبها وحبها لوطنها وبلادها وقيادتها، سائلة الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وقيادته.

أمير الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. لماذا قبّل أمير الرياض رأس سيدة ثمانينية في الأفلاج؟
سبق

قبّل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رأس سيدة ثمانينية، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الأفلاج، تقديرًا وتكريمًا لها، لرفعها العلم السعودي منذ 52 عامًا.

وقال الأمير فيصل بن بندر، وهو يقبّل رأسها: "أنت رفعت العلم ويجب أن ترفعي رأسك".

وتقدم المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وقبّل رأسها، وبشرها بأنها مأجورة على ذلك، وتعطي درسًا رفيعًا للشباب في حب الوطن وقيادته والوفاء له.

وقالت السيدة وهي تتحدث بتلقائية، إن حبها للوطن يدفعها لرفع العلم، وأقسمت "والله إن دمعتي تفرّ من عيني بينما أقوم برفعه ولا يرفعه إلا أنا".

وأضافت أنها تقوم بذلك منذ نصف قرن دون إجبار أو إكراه من أحد أو رغبة في الشهرة، وإنما من دافع قلبها وحبها لوطنها وبلادها وقيادتها، سائلة الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وقيادته.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
07:34 PM

بالفيديو.. لماذا قبّل أمير الرياض رأس سيدة ثمانينية في الأفلاج؟

ترفع العلم السعودي منذ 52 عامًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
25,706

قبّل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رأس سيدة ثمانينية، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الأفلاج، تقديرًا وتكريمًا لها، لرفعها العلم السعودي منذ 52 عامًا.

وقال الأمير فيصل بن بندر، وهو يقبّل رأسها: "أنت رفعت العلم ويجب أن ترفعي رأسك".

وتقدم المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وقبّل رأسها، وبشرها بأنها مأجورة على ذلك، وتعطي درسًا رفيعًا للشباب في حب الوطن وقيادته والوفاء له.

وقالت السيدة وهي تتحدث بتلقائية، إن حبها للوطن يدفعها لرفع العلم، وأقسمت "والله إن دمعتي تفرّ من عيني بينما أقوم برفعه ولا يرفعه إلا أنا".

وأضافت أنها تقوم بذلك منذ نصف قرن دون إجبار أو إكراه من أحد أو رغبة في الشهرة، وإنما من دافع قلبها وحبها لوطنها وبلادها وقيادتها، سائلة الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وقيادته.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,823

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة