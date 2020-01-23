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غرفة الرياض تؤسس مركزاً للأوقاف.. هذه أهدافه

في إطار جهود التمكين الاقتصادي والدور الاجتماعي

توّجت غرفة الرياض جهودها في خدمة قطاع الأوقاف، واستكمالاً للدور الريادي لها في ذلك، ومساهمةً في تحقيق المستهدف في رؤية ٢٠٣٠ في رفع مساهمة القطاع غير الربحي والوقفي في رفع الناتج المحلي، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة غرفة الرياض على تحويل لجنة الأوقاف بغرفة الرياض إلى مركز دائم للأوقاف.

ويهدف المركز للمساهمة في زيادة حجم الأوقاف وتنوعها وابتكار وتطوير منتجات وقفية جاذبة لقطاع الأعمال وتقديم الخدمات للواقفين من رجال وسيدات الأعمال ونشر الثقافة الوقفية بينهم، وذلك للتمكين الاقتصادي للأوقاف، وتعظيم أثرها الاجتماعي، والمساهمة في تطوير بيئة العمل الوقفي لقطاع الأعمال، وتقديم المقترحات التشريعية للجهات ذات العلاقة.

ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية في الغرف التجارية، وهي بادرة نوعية تأتي امتداداً لما حققته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض من منجزات ونجاحات متميزة.

غرفة الرياض رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة الرياض تؤسس مركزاً للأوقاف.. هذه أهدافه
سبق

توّجت غرفة الرياض جهودها في خدمة قطاع الأوقاف، واستكمالاً للدور الريادي لها في ذلك، ومساهمةً في تحقيق المستهدف في رؤية ٢٠٣٠ في رفع مساهمة القطاع غير الربحي والوقفي في رفع الناتج المحلي، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة غرفة الرياض على تحويل لجنة الأوقاف بغرفة الرياض إلى مركز دائم للأوقاف.

ويهدف المركز للمساهمة في زيادة حجم الأوقاف وتنوعها وابتكار وتطوير منتجات وقفية جاذبة لقطاع الأعمال وتقديم الخدمات للواقفين من رجال وسيدات الأعمال ونشر الثقافة الوقفية بينهم، وذلك للتمكين الاقتصادي للأوقاف، وتعظيم أثرها الاجتماعي، والمساهمة في تطوير بيئة العمل الوقفي لقطاع الأعمال، وتقديم المقترحات التشريعية للجهات ذات العلاقة.

ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية في الغرف التجارية، وهي بادرة نوعية تأتي امتداداً لما حققته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض من منجزات ونجاحات متميزة.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
03:01 PM

غرفة الرياض تؤسس مركزاً للأوقاف.. هذه أهدافه

في إطار جهود التمكين الاقتصادي والدور الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توّجت غرفة الرياض جهودها في خدمة قطاع الأوقاف، واستكمالاً للدور الريادي لها في ذلك، ومساهمةً في تحقيق المستهدف في رؤية ٢٠٣٠ في رفع مساهمة القطاع غير الربحي والوقفي في رفع الناتج المحلي، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة غرفة الرياض على تحويل لجنة الأوقاف بغرفة الرياض إلى مركز دائم للأوقاف.

ويهدف المركز للمساهمة في زيادة حجم الأوقاف وتنوعها وابتكار وتطوير منتجات وقفية جاذبة لقطاع الأعمال وتقديم الخدمات للواقفين من رجال وسيدات الأعمال ونشر الثقافة الوقفية بينهم، وذلك للتمكين الاقتصادي للأوقاف، وتعظيم أثرها الاجتماعي، والمساهمة في تطوير بيئة العمل الوقفي لقطاع الأعمال، وتقديم المقترحات التشريعية للجهات ذات العلاقة.

ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية في الغرف التجارية، وهي بادرة نوعية تأتي امتداداً لما حققته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض من منجزات ونجاحات متميزة.

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