في 24 ساعة.. الأردن تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 714702 حالة بعد تسجيل 1104 حالات إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9452 حالة.
في 24 ساعة.. الأردن تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-30
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 714702 حالة بعد تسجيل 1104 حالات إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9452 حالة.
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
05:41 PM
في 24 ساعة.. الأردن تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 735811 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 714702 حالة بعد تسجيل 1104 حالات إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9452 حالة.