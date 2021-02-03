وتَضَمّن اللقاء التدريبي الذي قدّمه رئيس قسم الإعلام والاتصال بتعليم الأفلاج مسلّم الهواملة، كيف يمكنك كتابة محتوى احترافي على تويتر، وسياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، والصور الرسمية المعتمدة، والمطلوب في النشر، وإعادة النشر والتفضيل، والحسابات الرسمية المطلوب متابعتها فقط من قبل حساب المدرسة، كما استعرض التعليمات الأمنية لحسابات التواصل الاجتماعي، وعددًا من الفقرات بدليل الحوكمة الوزاري، ومسؤولية إدارة حساب المدرسة على مواقع التواصل الاجتماعية.

"كتابة محتوى احترافي على تويتر".. لقاء للمنسقات الإعلاميات بمدارس تعليم الأفلاج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-03 نظمت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم الإعلام والاتصال- لقاء للمنسقات الإعلاميات بالمدارس؛ للتدريب على إدارة حسابات المدارس على تويتر بشكل احترافي وفق دليل الحوكمة. وتَضَمّن اللقاء التدريبي الذي قدّمه رئيس قسم الإعلام والاتصال بتعليم الأفلاج مسلّم الهواملة، كيف يمكنك كتابة محتوى احترافي على تويتر، وسياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، والصور الرسمية المعتمدة، والمطلوب في النشر، وإعادة النشر والتفضيل، والحسابات الرسمية المطلوب متابعتها فقط من قبل حساب المدرسة، كما استعرض التعليمات الأمنية لحسابات التواصل الاجتماعي، وعددًا من الفقرات بدليل الحوكمة الوزاري، ومسؤولية إدارة حساب المدرسة على مواقع التواصل الاجتماعية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442 12:21 PM

"كتابة محتوى احترافي على تويتر".. لقاء للمنسقات الإعلاميات بمدارس تعليم الأفلاج للتدريب على إدارة حسابات المدارس وفق دليل الحوكمة وسياسات النشر المعتمدة





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نظمت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم الإعلام والاتصال- لقاء للمنسقات الإعلاميات بالمدارس؛ للتدريب على إدارة حسابات المدارس على تويتر بشكل احترافي وفق دليل الحوكمة.

وتَضَمّن اللقاء التدريبي الذي قدّمه رئيس قسم الإعلام والاتصال بتعليم الأفلاج مسلّم الهواملة، كيف يمكنك كتابة محتوى احترافي على تويتر، وسياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، والصور الرسمية المعتمدة، والمطلوب في النشر، وإعادة النشر والتفضيل، والحسابات الرسمية المطلوب متابعتها فقط من قبل حساب المدرسة، كما استعرض التعليمات الأمنية لحسابات التواصل الاجتماعي، وعددًا من الفقرات بدليل الحوكمة الوزاري، ومسؤولية إدارة حساب المدرسة على مواقع التواصل الاجتماعية.