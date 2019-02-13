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اختتام فعاليات ملتقى السلامة 2020.. بمناقشة كود البناء وآلية إصدار الرخص

توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الدفاع المدني والشؤون البلدية والقروية

اختتم هذا اليوم في مقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض فعاليات ملتقى السلامة 2020 والذي امتد لثلاثة أيام، حيث اشتمل اليومان الأوليان على أعمال الفرق التخصصية، والتي تناقش هندسة إجراءات أعمال السلامة، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية، كما قُدمت في اليوم الأخير مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بكود البناء السعودي، وآلية إصدار رخص البناء، والتفتيش، وورقة عمل بشأن اعتماد جهات التفتيش على المباني، بالإضافة إلى دور المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال التفتيش على المباني، قدمت هذه الأوراق من خلال نخبة من المختصين بما يحقق بإذن الله التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي ويعزز الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات.

كما توج الملتقى بتوقيع مجموعة من أوجه التعاون المشترك بين الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة للمواضيع المتعلقة بكود البناء السعودي وكذلك آلية إصدار تراخيص البناء للمستودعات، بالإضافة لآلية إصدار تراخيص الأنشطة التجارية والمهنية.

وعبر مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن سعادته بهذا التعاون بين الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والذي يأتي امتداداً للتعاون القائم بما يعزز ويسهم في تنسيق الجهود وإيجاد التكامل والتناغم بين الجهات المعنية بتطبيق كود البناء السعودي وبما ينعكس على الواقع الميداني والمتمثل بحماية الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه، أوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العودة أن الملتقى قد خرج بالعديد من التوصيات من خلال فرق العمل والأوراق العلمية التي قدمت، والتي ستسهم بإذن الله في تعزيز الجانب الوقائي ورفع مستوى السلامة العامة.

المديرية العامة للدفاع المدني ملتقى السلامة 2020 الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام فعاليات ملتقى السلامة 2020.. بمناقشة كود البناء وآلية إصدار الرخص
سبق

اختتم هذا اليوم في مقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض فعاليات ملتقى السلامة 2020 والذي امتد لثلاثة أيام، حيث اشتمل اليومان الأوليان على أعمال الفرق التخصصية، والتي تناقش هندسة إجراءات أعمال السلامة، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية، كما قُدمت في اليوم الأخير مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بكود البناء السعودي، وآلية إصدار رخص البناء، والتفتيش، وورقة عمل بشأن اعتماد جهات التفتيش على المباني، بالإضافة إلى دور المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال التفتيش على المباني، قدمت هذه الأوراق من خلال نخبة من المختصين بما يحقق بإذن الله التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي ويعزز الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات.

كما توج الملتقى بتوقيع مجموعة من أوجه التعاون المشترك بين الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة للمواضيع المتعلقة بكود البناء السعودي وكذلك آلية إصدار تراخيص البناء للمستودعات، بالإضافة لآلية إصدار تراخيص الأنشطة التجارية والمهنية.

وعبر مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن سعادته بهذا التعاون بين الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والذي يأتي امتداداً للتعاون القائم بما يعزز ويسهم في تنسيق الجهود وإيجاد التكامل والتناغم بين الجهات المعنية بتطبيق كود البناء السعودي وبما ينعكس على الواقع الميداني والمتمثل بحماية الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه، أوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العودة أن الملتقى قد خرج بالعديد من التوصيات من خلال فرق العمل والأوراق العلمية التي قدمت، والتي ستسهم بإذن الله في تعزيز الجانب الوقائي ورفع مستوى السلامة العامة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
01:50 PM

اختتام فعاليات ملتقى السلامة 2020.. بمناقشة كود البناء وآلية إصدار الرخص

توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الدفاع المدني والشؤون البلدية والقروية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم هذا اليوم في مقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض فعاليات ملتقى السلامة 2020 والذي امتد لثلاثة أيام، حيث اشتمل اليومان الأوليان على أعمال الفرق التخصصية، والتي تناقش هندسة إجراءات أعمال السلامة، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية، كما قُدمت في اليوم الأخير مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بكود البناء السعودي، وآلية إصدار رخص البناء، والتفتيش، وورقة عمل بشأن اعتماد جهات التفتيش على المباني، بالإضافة إلى دور المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال التفتيش على المباني، قدمت هذه الأوراق من خلال نخبة من المختصين بما يحقق بإذن الله التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي ويعزز الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات.

كما توج الملتقى بتوقيع مجموعة من أوجه التعاون المشترك بين الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة للمواضيع المتعلقة بكود البناء السعودي وكذلك آلية إصدار تراخيص البناء للمستودعات، بالإضافة لآلية إصدار تراخيص الأنشطة التجارية والمهنية.

وعبر مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن سعادته بهذا التعاون بين الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والذي يأتي امتداداً للتعاون القائم بما يعزز ويسهم في تنسيق الجهود وإيجاد التكامل والتناغم بين الجهات المعنية بتطبيق كود البناء السعودي وبما ينعكس على الواقع الميداني والمتمثل بحماية الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه، أوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العودة أن الملتقى قد خرج بالعديد من التوصيات من خلال فرق العمل والأوراق العلمية التي قدمت، والتي ستسهم بإذن الله في تعزيز الجانب الوقائي ورفع مستوى السلامة العامة.

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