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"تفشي كورونا".. تعطيل الدراسة بالعراق ومنع دخول وافدي 7 دول

بعد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لطالب إيراني انتقل إلى بغداد

على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد، قرر العراق، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة مؤقتًا، وتمديد إيقاف دخول الوافدين من 7 دول.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها: إن "الوزير جعفر صادق علاوي ترأّس اجتماعًا حكوميًّا، تَقَرّر من خلاله تمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر، من جمهورية الصين الشعبية، وإيران.. وإيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر، من دول تايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة".

وبيّنت الوزارة العراقية حسب "سبوتنيك عربي"، أنه "يستثنى من الإجراءات العراقيون الوافدون من الدول المذكورة، والأشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية؛ شرط أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة"، مناشدة العراقيين "بعدم السفر إلى الدول المشار إليها".

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قرر العراق، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، ومنع "التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف، وعدم السفر من وإلى محافظة النجف الأشرف إلا في حالات الضرورة القصوى؛ فضلًا عن تقنين السفر بين المحافظات إلا في حالات الضرورة القصوى".

ودعا القرار أيضًا إلى "عدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات غير الضرورية في عموم جمهورية العراق".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد تفشي الوباء في بلده؛ مؤكدة أن الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفِرَق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.

العراق فيروس كورونا الجديد

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"تفشي كورونا".. تعطيل الدراسة بالعراق ومنع دخول وافدي 7 دول
سبق

على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد، قرر العراق، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة مؤقتًا، وتمديد إيقاف دخول الوافدين من 7 دول.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها: إن "الوزير جعفر صادق علاوي ترأّس اجتماعًا حكوميًّا، تَقَرّر من خلاله تمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر، من جمهورية الصين الشعبية، وإيران.. وإيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر، من دول تايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة".

وبيّنت الوزارة العراقية حسب "سبوتنيك عربي"، أنه "يستثنى من الإجراءات العراقيون الوافدون من الدول المذكورة، والأشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية؛ شرط أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة"، مناشدة العراقيين "بعدم السفر إلى الدول المشار إليها".

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قرر العراق، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، ومنع "التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف، وعدم السفر من وإلى محافظة النجف الأشرف إلا في حالات الضرورة القصوى؛ فضلًا عن تقنين السفر بين المحافظات إلا في حالات الضرورة القصوى".

ودعا القرار أيضًا إلى "عدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات غير الضرورية في عموم جمهورية العراق".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد تفشي الوباء في بلده؛ مؤكدة أن الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفِرَق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
12:47 PM

"تفشي كورونا".. تعطيل الدراسة بالعراق ومنع دخول وافدي 7 دول

بعد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لطالب إيراني انتقل إلى بغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد، قرر العراق، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة مؤقتًا، وتمديد إيقاف دخول الوافدين من 7 دول.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها: إن "الوزير جعفر صادق علاوي ترأّس اجتماعًا حكوميًّا، تَقَرّر من خلاله تمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر، من جمهورية الصين الشعبية، وإيران.. وإيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر، من دول تايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة".

وبيّنت الوزارة العراقية حسب "سبوتنيك عربي"، أنه "يستثنى من الإجراءات العراقيون الوافدون من الدول المذكورة، والأشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية؛ شرط أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة"، مناشدة العراقيين "بعدم السفر إلى الدول المشار إليها".

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قرر العراق، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، ومنع "التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف، وعدم السفر من وإلى محافظة النجف الأشرف إلا في حالات الضرورة القصوى؛ فضلًا عن تقنين السفر بين المحافظات إلا في حالات الضرورة القصوى".

ودعا القرار أيضًا إلى "عدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات غير الضرورية في عموم جمهورية العراق".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد تفشي الوباء في بلده؛ مؤكدة أن الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفِرَق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.

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