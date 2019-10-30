متاعب الاتحاد تتواصل.. داكوستا يغيب عن ديربي جدة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لمواجهة "ديربي جدة" أمام غريمه التقليدي الأهلي بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي والرئيس التنفيذي حمد الصنيع وعضوي المجلس إبراهيم بخيت وعبدالوهاب عابد.

واشتملت تدريبات الفريق على نواحٍ لياقية وفنية ركز خلالها المدرب الوطني محمد العبدلي على الجوانب التكتيكية ثم فرض مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وأجرى المحترف المغربي مروان داكوستا كشفًا طبيًا على موضع إصابته سيتحدد على ضوء نتائجه البرنامج العلاجي.

وكان اللاعب أُصيب في مباراة فريقه أمام أبها لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يُقام ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.