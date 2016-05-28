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بعد الغروب وبعينك المجردة.. أنت على موعد لـ"مشاهدة اقتران عطارد والزهرة"

"هندي": كوكبان داخليان الأقرب للشمس من الأرض لذا يظهران في هذا التوقيت

بدأ كوكب الزهرة منذ شهر بالظهور جهة الغرب بعد غروب الشمس بعدما كان لتسعة أشهر سابقة يظهر فجرًا فقط جهة الشرق، ومع ارتفاعه في الأفق الغربي كل يوم يقترن مساء اليوم مع كوكب عطارد.

وأوضح الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنهُ بعد غروب الشمس بدقائق يمكن رؤية كوكب الزهرة في الأفق الغربي لامعًا ذا بريقٍ مميز، ومع اختفاء وهج الشمس يمكن أن نرى كوكب عُطارد يجاوره على زاوية نصف درجة تقريبًا بينهما.

وقال: "يمكن لسكان المملكة رصد الاقتران الثنائي بالعين المجردة ولمدة ساعة بعد الغروب قبل اختفائهما تحت الأفق الغربي".

وبيّن الفلكي "هندي" أن كوكبَي "الزهرة وعُطارد" يُعدانِ من الكواكب الداخلية الأقرب للشمس من الأرض؛ لذلك لا يظهرانِ إلا قريبًا من غروب الشمس أو شروقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الغروب وبعينك المجردة.. أنت على موعد لـ"مشاهدة اقتران عطارد والزهرة"
سبق

بدأ كوكب الزهرة منذ شهر بالظهور جهة الغرب بعد غروب الشمس بعدما كان لتسعة أشهر سابقة يظهر فجرًا فقط جهة الشرق، ومع ارتفاعه في الأفق الغربي كل يوم يقترن مساء اليوم مع كوكب عطارد.

وأوضح الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنهُ بعد غروب الشمس بدقائق يمكن رؤية كوكب الزهرة في الأفق الغربي لامعًا ذا بريقٍ مميز، ومع اختفاء وهج الشمس يمكن أن نرى كوكب عُطارد يجاوره على زاوية نصف درجة تقريبًا بينهما.

وقال: "يمكن لسكان المملكة رصد الاقتران الثنائي بالعين المجردة ولمدة ساعة بعد الغروب قبل اختفائهما تحت الأفق الغربي".

وبيّن الفلكي "هندي" أن كوكبَي "الزهرة وعُطارد" يُعدانِ من الكواكب الداخلية الأقرب للشمس من الأرض؛ لذلك لا يظهرانِ إلا قريبًا من غروب الشمس أو شروقها.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
04:15 PM

بعد الغروب وبعينك المجردة.. أنت على موعد لـ"مشاهدة اقتران عطارد والزهرة"

"هندي": كوكبان داخليان الأقرب للشمس من الأرض لذا يظهران في هذا التوقيت

A A A
فهد العتيبي - الرياض
3
4,107

بدأ كوكب الزهرة منذ شهر بالظهور جهة الغرب بعد غروب الشمس بعدما كان لتسعة أشهر سابقة يظهر فجرًا فقط جهة الشرق، ومع ارتفاعه في الأفق الغربي كل يوم يقترن مساء اليوم مع كوكب عطارد.

وأوضح الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنهُ بعد غروب الشمس بدقائق يمكن رؤية كوكب الزهرة في الأفق الغربي لامعًا ذا بريقٍ مميز، ومع اختفاء وهج الشمس يمكن أن نرى كوكب عُطارد يجاوره على زاوية نصف درجة تقريبًا بينهما.

وقال: "يمكن لسكان المملكة رصد الاقتران الثنائي بالعين المجردة ولمدة ساعة بعد الغروب قبل اختفائهما تحت الأفق الغربي".

وبيّن الفلكي "هندي" أن كوكبَي "الزهرة وعُطارد" يُعدانِ من الكواكب الداخلية الأقرب للشمس من الأرض؛ لذلك لا يظهرانِ إلا قريبًا من غروب الشمس أو شروقها.

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