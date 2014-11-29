النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الرياض" تختار "الغامدي" ضمن المتميزين في المبادرات التدريسية النوعية

بعد تقديمه مبادرة ترتكز على دمج الدروس بروح المنافسة واللعب

اختارت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عليبي الغامدي، ضمن الفائزين في منافسة المبادرات التدريسية النوعية في التعليم الإلكتروني.

والدكتور "الغامدي" حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة "شفيلد" البريطانية في تخصص القيادة والإدارة التعليمية.

من جانب آخر أشار "الغامدي" إلى أهمية التعليم الإلكتروني وضرورة الابتكارات والتجديد بما يناسب الأعمار التعليمية، مبينًا أن مبادرته التي رشحت كإحدى المبادرات المتميزة على مستوى منطقة الرياض التعليمية ارتكزت على دمج الدروس بروح المنافسة واللعب، ما يُثري العملية التعليمية ويجعلها أكثر إثارة وتشويقًا لدى الطلاب.

وحث زملاءه المعلمين على الاستفادة من تلك المبادرات وتوظيفها في العملية التعليمية للوصول في نهاية المطاف إلى الهدف المنشود، ونحقق من خلالها تطلعات ولاة أمرنا بأجيال طموحة وواعدة نحو تحقيق رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"تعليم الرياض" تختار "الغامدي" ضمن المتميزين في المبادرات التدريسية النوعية
سبق

اختارت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عليبي الغامدي، ضمن الفائزين في منافسة المبادرات التدريسية النوعية في التعليم الإلكتروني.

والدكتور "الغامدي" حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة "شفيلد" البريطانية في تخصص القيادة والإدارة التعليمية.

من جانب آخر أشار "الغامدي" إلى أهمية التعليم الإلكتروني وضرورة الابتكارات والتجديد بما يناسب الأعمار التعليمية، مبينًا أن مبادرته التي رشحت كإحدى المبادرات المتميزة على مستوى منطقة الرياض التعليمية ارتكزت على دمج الدروس بروح المنافسة واللعب، ما يُثري العملية التعليمية ويجعلها أكثر إثارة وتشويقًا لدى الطلاب.

وحث زملاءه المعلمين على الاستفادة من تلك المبادرات وتوظيفها في العملية التعليمية للوصول في نهاية المطاف إلى الهدف المنشود، ونحقق من خلالها تطلعات ولاة أمرنا بأجيال طموحة وواعدة نحو تحقيق رؤية 2030.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
10:23 PM

"تعليم الرياض" تختار "الغامدي" ضمن المتميزين في المبادرات التدريسية النوعية

بعد تقديمه مبادرة ترتكز على دمج الدروس بروح المنافسة واللعب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
78

اختارت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عليبي الغامدي، ضمن الفائزين في منافسة المبادرات التدريسية النوعية في التعليم الإلكتروني.

والدكتور "الغامدي" حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة "شفيلد" البريطانية في تخصص القيادة والإدارة التعليمية.

من جانب آخر أشار "الغامدي" إلى أهمية التعليم الإلكتروني وضرورة الابتكارات والتجديد بما يناسب الأعمار التعليمية، مبينًا أن مبادرته التي رشحت كإحدى المبادرات المتميزة على مستوى منطقة الرياض التعليمية ارتكزت على دمج الدروس بروح المنافسة واللعب، ما يُثري العملية التعليمية ويجعلها أكثر إثارة وتشويقًا لدى الطلاب.

وحث زملاءه المعلمين على الاستفادة من تلك المبادرات وتوظيفها في العملية التعليمية للوصول في نهاية المطاف إلى الهدف المنشود، ونحقق من خلالها تطلعات ولاة أمرنا بأجيال طموحة وواعدة نحو تحقيق رؤية 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,202
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,926
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة