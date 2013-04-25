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بعد كارثة "مستشفى كورونا".. رئيس الوزراء العراقي يوجّه بسحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد

إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية و5 أيام للإنجاز

وجّه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، "بسحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومسؤولين آخرين والتحقيق معهم على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب".
وقرر الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لجلسة مجلس الوزراء، إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وزيري التخطيط والعدل، وعضوية رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.
كما قرر مجلس الوزراء التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، وسحب يد وزير الصحة، ومحافظ بغداد، ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.
وحدد المجلس خمسة أيام لإنجاز التحقيق، على أن يقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجالي الداخلية والصحة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد كارثة "مستشفى كورونا".. رئيس الوزراء العراقي يوجّه بسحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد
سبق

وجّه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، "بسحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومسؤولين آخرين والتحقيق معهم على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب".
وقرر الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لجلسة مجلس الوزراء، إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وزيري التخطيط والعدل، وعضوية رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.
كما قرر مجلس الوزراء التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، وسحب يد وزير الصحة، ومحافظ بغداد، ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.
وحدد المجلس خمسة أيام لإنجاز التحقيق، على أن يقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجالي الداخلية والصحة.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
03:52 PM

بعد كارثة "مستشفى كورونا".. رئيس الوزراء العراقي يوجّه بسحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد

إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية و5 أيام للإنجاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,023

وجّه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، "بسحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومسؤولين آخرين والتحقيق معهم على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب".
وقرر الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لجلسة مجلس الوزراء، إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وزيري التخطيط والعدل، وعضوية رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.
كما قرر مجلس الوزراء التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، وسحب يد وزير الصحة، ومحافظ بغداد، ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.
وحدد المجلس خمسة أيام لإنجاز التحقيق، على أن يقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجالي الداخلية والصحة.

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