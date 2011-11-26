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طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"

تشمل شعور المريض المصاب بآلام الظهر والعضلات

حذّر المدير الطبي لمؤسسة "SberZdorovye" الروسية العلاجية، فلاديسلاف محمد علي، من أن المريض المصاب بفيروس كورونا قد يشعر بأعراض مبهمة للمرض.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال الطبيب المختص إن المريض قد يشعر، على سبيل المثال، بألم في الظهر والعضلات.

وأضاف الطبيب محمد علي: في كثير من الأحيان، تصبح آلام الظهر والعضلات من الأعراض التي قد لا يربطها الشخص بعدوى فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن حساسية الجلد يمكن أن تكون مظهرًا آخر من مظاهر "كوفيد-19"؛ مؤكدًا أن كلا العارضين لا يشيران بالضرورة إلى الإصابة بـ"كورونا"، وقد يكونان علامتين لأمراض فيروسية أخرى.

طبيب روسي فيروس كورونا الجديد

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طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"
سبق

حذّر المدير الطبي لمؤسسة "SberZdorovye" الروسية العلاجية، فلاديسلاف محمد علي، من أن المريض المصاب بفيروس كورونا قد يشعر بأعراض مبهمة للمرض.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال الطبيب المختص إن المريض قد يشعر، على سبيل المثال، بألم في الظهر والعضلات.

وأضاف الطبيب محمد علي: في كثير من الأحيان، تصبح آلام الظهر والعضلات من الأعراض التي قد لا يربطها الشخص بعدوى فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن حساسية الجلد يمكن أن تكون مظهرًا آخر من مظاهر "كوفيد-19"؛ مؤكدًا أن كلا العارضين لا يشيران بالضرورة إلى الإصابة بـ"كورونا"، وقد يكونان علامتين لأمراض فيروسية أخرى.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
02:11 PM

طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"

تشمل شعور المريض المصاب بآلام الظهر والعضلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر المدير الطبي لمؤسسة "SberZdorovye" الروسية العلاجية، فلاديسلاف محمد علي، من أن المريض المصاب بفيروس كورونا قد يشعر بأعراض مبهمة للمرض.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال الطبيب المختص إن المريض قد يشعر، على سبيل المثال، بألم في الظهر والعضلات.

وأضاف الطبيب محمد علي: في كثير من الأحيان، تصبح آلام الظهر والعضلات من الأعراض التي قد لا يربطها الشخص بعدوى فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن حساسية الجلد يمكن أن تكون مظهرًا آخر من مظاهر "كوفيد-19"؛ مؤكدًا أن كلا العارضين لا يشيران بالضرورة إلى الإصابة بـ"كورونا"، وقد يكونان علامتين لأمراض فيروسية أخرى.

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