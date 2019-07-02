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الأرصاد تنبه من أمطار على نجران.. والمدني يحذّر

قالت: تصحب برياح نشطة وتستمر حتى الثامنة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبه من أمطار على نجران.. والمدني يحذّر
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
09:06 AM

الأرصاد تنبه من أمطار على نجران.. والمدني يحذّر

قالت: تصحب برياح نشطة وتستمر حتى الثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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1,932

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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