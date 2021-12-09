"امتدادًا لبِر والدي".. لمسة وفاء من أخ في تبوك تُنهي معاناة شقيقه مع آلام الكلى

3 أعوام من الألم وساعات الغسيل الطويلة.. رفْضٌ ثم إصرار ختامُه نجاح

سجل المواطن صالح سلامة الحويطي، من أهالي تبوك، مثالًا في وفاء الأخ لأخيه؛ وذلك بتبرعه لشقيقه الذي يعاني من الفشل الكلوي لثلاث سنوات، في عملية ناجحة أُجريت في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك.

وبدأت فصول قصة الوفاء حين عرض "الحويطي" على شقيقه "جمعة" فكرةَ التبرع؛ إلا أنه رفض الفكرة حرصًا على صحة شقيقه، وبعد إلحاح وافَقَ عليها، لينهي الأخ آلام شقيقه ومعاناته مع 8 ساعات تحت أجهزة الغسيل.

وقال صالح الحويطي لـ"سبق": إن مبادرة الأخ لأخيه لا تُستغرب، وإن ما قمتُ به هو واجبٌ تفرضه عليّ روابط الأخوة وامتداد لِبِرّ والدي.