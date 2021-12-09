النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"امتدادًا لبِر والدي".. لمسة وفاء من أخ في تبوك تُنهي معاناة شقيقه مع آلام الكلى

3 أعوام من الألم وساعات الغسيل الطويلة.. رفْضٌ ثم إصرار ختامُه نجاح

سجل المواطن صالح سلامة الحويطي، من أهالي تبوك، مثالًا في وفاء الأخ لأخيه؛ وذلك بتبرعه لشقيقه الذي يعاني من الفشل الكلوي لثلاث سنوات، في عملية ناجحة أُجريت في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك.

وبدأت فصول قصة الوفاء حين عرض "الحويطي" على شقيقه "جمعة" فكرةَ التبرع؛ إلا أنه رفض الفكرة حرصًا على صحة شقيقه، وبعد إلحاح وافَقَ عليها، لينهي الأخ آلام شقيقه ومعاناته مع 8 ساعات تحت أجهزة الغسيل.

وقال صالح الحويطي لـ"سبق": إن مبادرة الأخ لأخيه لا تُستغرب، وإن ما قمتُ به هو واجبٌ تفرضه عليّ روابط الأخوة وامتداد لِبِرّ والدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"امتدادًا لبِر والدي".. لمسة وفاء من أخ في تبوك تُنهي معاناة شقيقه مع آلام الكلى
سبق

سجل المواطن صالح سلامة الحويطي، من أهالي تبوك، مثالًا في وفاء الأخ لأخيه؛ وذلك بتبرعه لشقيقه الذي يعاني من الفشل الكلوي لثلاث سنوات، في عملية ناجحة أُجريت في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك.

وبدأت فصول قصة الوفاء حين عرض "الحويطي" على شقيقه "جمعة" فكرةَ التبرع؛ إلا أنه رفض الفكرة حرصًا على صحة شقيقه، وبعد إلحاح وافَقَ عليها، لينهي الأخ آلام شقيقه ومعاناته مع 8 ساعات تحت أجهزة الغسيل.

وقال صالح الحويطي لـ"سبق": إن مبادرة الأخ لأخيه لا تُستغرب، وإن ما قمتُ به هو واجبٌ تفرضه عليّ روابط الأخوة وامتداد لِبِرّ والدي.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
12:02 PM

"امتدادًا لبِر والدي".. لمسة وفاء من أخ في تبوك تُنهي معاناة شقيقه مع آلام الكلى

3 أعوام من الألم وساعات الغسيل الطويلة.. رفْضٌ ثم إصرار ختامُه نجاح

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
94

سجل المواطن صالح سلامة الحويطي، من أهالي تبوك، مثالًا في وفاء الأخ لأخيه؛ وذلك بتبرعه لشقيقه الذي يعاني من الفشل الكلوي لثلاث سنوات، في عملية ناجحة أُجريت في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك.

وبدأت فصول قصة الوفاء حين عرض "الحويطي" على شقيقه "جمعة" فكرةَ التبرع؛ إلا أنه رفض الفكرة حرصًا على صحة شقيقه، وبعد إلحاح وافَقَ عليها، لينهي الأخ آلام شقيقه ومعاناته مع 8 ساعات تحت أجهزة الغسيل.

وقال صالح الحويطي لـ"سبق": إن مبادرة الأخ لأخيه لا تُستغرب، وإن ما قمتُ به هو واجبٌ تفرضه عليّ روابط الأخوة وامتداد لِبِرّ والدي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,626
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,368
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة