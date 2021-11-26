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بالفيديو.. "هوساوي" للشباب: وقفوا على رجولكم وتوكلوا على الله.. العمل كـ"شيف" مميز

قال: بدأت العمل منذ 11 عامًا "شيف" ونجد دعمًا معنويًا كبيرًا

أكد الشاب السعودي ياسر هوساوي، الذي يعمل "شيف" بأحد المطاعم القريبة من الحرم المكي، أنه بدأ العمل بهذه المهنة منذ 11 عامًا بعد تخرجه مباشرة من كلية الفندقة والسياحة بالمدينة المنورة، ويتقاضى مرتبًا مميزًا.

وقدم "هوساوي" نصيحة للشباب السعودي عبر مقطع فيديو وثقته "سبق" أمس الخميس مفادها: "وقفوا على رجولكم، والعمل في مجال صنع الطعام مميز، وهناك حوافز ورواتب مغرية".

وبيّن "هوساوي" في ختام حديثه لـ"سبق"، أنه بمجرد أن انتهى من الكلية حصل على الوظيفة مباشرة، مضيفًا أنه يجد دعمًا معنويًا من جميع المواطنين والمقيمين الذين يأتون لمكة المكرمة، مما يحفزه للجد والاجتهاد في عمله. (فيديو)

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بالفيديو.. "هوساوي" للشباب: وقفوا على رجولكم وتوكلوا على الله.. العمل كـ"شيف" مميز
سبق

أكد الشاب السعودي ياسر هوساوي، الذي يعمل "شيف" بأحد المطاعم القريبة من الحرم المكي، أنه بدأ العمل بهذه المهنة منذ 11 عامًا بعد تخرجه مباشرة من كلية الفندقة والسياحة بالمدينة المنورة، ويتقاضى مرتبًا مميزًا.

وقدم "هوساوي" نصيحة للشباب السعودي عبر مقطع فيديو وثقته "سبق" أمس الخميس مفادها: "وقفوا على رجولكم، والعمل في مجال صنع الطعام مميز، وهناك حوافز ورواتب مغرية".

وبيّن "هوساوي" في ختام حديثه لـ"سبق"، أنه بمجرد أن انتهى من الكلية حصل على الوظيفة مباشرة، مضيفًا أنه يجد دعمًا معنويًا من جميع المواطنين والمقيمين الذين يأتون لمكة المكرمة، مما يحفزه للجد والاجتهاد في عمله. (فيديو)

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:10 AM

بالفيديو.. "هوساوي" للشباب: وقفوا على رجولكم وتوكلوا على الله.. العمل كـ"شيف" مميز

قال: بدأت العمل منذ 11 عامًا "شيف" ونجد دعمًا معنويًا كبيرًا

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عبدالله العنزي - الرياض
1
1,440

أكد الشاب السعودي ياسر هوساوي، الذي يعمل "شيف" بأحد المطاعم القريبة من الحرم المكي، أنه بدأ العمل بهذه المهنة منذ 11 عامًا بعد تخرجه مباشرة من كلية الفندقة والسياحة بالمدينة المنورة، ويتقاضى مرتبًا مميزًا.

وقدم "هوساوي" نصيحة للشباب السعودي عبر مقطع فيديو وثقته "سبق" أمس الخميس مفادها: "وقفوا على رجولكم، والعمل في مجال صنع الطعام مميز، وهناك حوافز ورواتب مغرية".

وبيّن "هوساوي" في ختام حديثه لـ"سبق"، أنه بمجرد أن انتهى من الكلية حصل على الوظيفة مباشرة، مضيفًا أنه يجد دعمًا معنويًا من جميع المواطنين والمقيمين الذين يأتون لمكة المكرمة، مما يحفزه للجد والاجتهاد في عمله. (فيديو)

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