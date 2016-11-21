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الرئيس التونسي يناقش تشكيل الحكومة مع وزير الخارجية الأمريكي

"بلينكن" دعا إلى عملية إصلاح شفافة وشاملة

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الأحد"، بأن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات الأخيرة هناك، ومن بينها تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت الوزارة أن "بلينكن" دعا إلى عملية إصلاح تتسم بالشفافية والشمول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة في تونس وتلبية طموحات شعبها في استمرار التقدم الديمقراطي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم لتونس لدى إعلانها جدول الإصلاح السياسي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس التونسي يناقش تشكيل الحكومة مع وزير الخارجية الأمريكي
سبق

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الأحد"، بأن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات الأخيرة هناك، ومن بينها تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت الوزارة أن "بلينكن" دعا إلى عملية إصلاح تتسم بالشفافية والشمول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة في تونس وتلبية طموحات شعبها في استمرار التقدم الديمقراطي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم لتونس لدى إعلانها جدول الإصلاح السياسي.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
06:03 PM

الرئيس التونسي يناقش تشكيل الحكومة مع وزير الخارجية الأمريكي

"بلينكن" دعا إلى عملية إصلاح شفافة وشاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الأحد"، بأن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات الأخيرة هناك، ومن بينها تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت الوزارة أن "بلينكن" دعا إلى عملية إصلاح تتسم بالشفافية والشمول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة في تونس وتلبية طموحات شعبها في استمرار التقدم الديمقراطي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم لتونس لدى إعلانها جدول الإصلاح السياسي.

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