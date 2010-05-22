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لماذا دمرت إسرائيل الأبراج السكنية في غزة؟.. طيار يكشف السبب

اعترف بعجز جيش الاحتلال عن المساس بقادة المقاومة

دمّر الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الأبراج السكنية خلال حملته العسكرية على قطاع غزة، وكشف طيار إسرائيلي، اليوم (السبت)، سبب تدمير إسرائيل لهذه الأبراج.

وقال الطيار الإسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية: "إن تدمير وقصف الأبراج خلال العملية العسكرية على قطاع غزة؛ كان طريقًا للتنفيس عن إحباط الجيش الإسرائيلي بعد فشله في وقف إطلاق الصواريخ من القطاع"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "كنت أخرج لشنّ غارة مع إحساس أن إسقاط الأبراج أصبح طريقنا للتنفيس عن الإحباط مما يحدث لنا، ومن نجاح الفصائل في غزة في الاستمرار بركلنا".

وتابع الطيار قائلًا: "لم ننجح في وقف إطلاق الصواريخ، ولم ننجح في المساس بقيادة الفصائل الفلسطينية؛ لذلك أسقطنا الأبراج".

الرئيسية/ أخبار العالم

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لماذا دمرت إسرائيل الأبراج السكنية في غزة؟.. طيار يكشف السبب
سبق

دمّر الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الأبراج السكنية خلال حملته العسكرية على قطاع غزة، وكشف طيار إسرائيلي، اليوم (السبت)، سبب تدمير إسرائيل لهذه الأبراج.

وقال الطيار الإسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية: "إن تدمير وقصف الأبراج خلال العملية العسكرية على قطاع غزة؛ كان طريقًا للتنفيس عن إحباط الجيش الإسرائيلي بعد فشله في وقف إطلاق الصواريخ من القطاع"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "كنت أخرج لشنّ غارة مع إحساس أن إسقاط الأبراج أصبح طريقنا للتنفيس عن الإحباط مما يحدث لنا، ومن نجاح الفصائل في غزة في الاستمرار بركلنا".

وتابع الطيار قائلًا: "لم ننجح في وقف إطلاق الصواريخ، ولم ننجح في المساس بقيادة الفصائل الفلسطينية؛ لذلك أسقطنا الأبراج".

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
04:36 PM

لماذا دمرت إسرائيل الأبراج السكنية في غزة؟.. طيار يكشف السبب

اعترف بعجز جيش الاحتلال عن المساس بقادة المقاومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دمّر الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الأبراج السكنية خلال حملته العسكرية على قطاع غزة، وكشف طيار إسرائيلي، اليوم (السبت)، سبب تدمير إسرائيل لهذه الأبراج.

وقال الطيار الإسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية: "إن تدمير وقصف الأبراج خلال العملية العسكرية على قطاع غزة؛ كان طريقًا للتنفيس عن إحباط الجيش الإسرائيلي بعد فشله في وقف إطلاق الصواريخ من القطاع"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "كنت أخرج لشنّ غارة مع إحساس أن إسقاط الأبراج أصبح طريقنا للتنفيس عن الإحباط مما يحدث لنا، ومن نجاح الفصائل في غزة في الاستمرار بركلنا".

وتابع الطيار قائلًا: "لم ننجح في وقف إطلاق الصواريخ، ولم ننجح في المساس بقيادة الفصائل الفلسطينية؛ لذلك أسقطنا الأبراج".

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