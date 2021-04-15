طلاب وطالبات تعليم جازان يحققون69 ميدالية في مسابقة الكانجارو 2021

تعد من أكبر المسابقات التي تُقام في أكثر من 70 دولة حول العالم

حقق طلاب وطالبات تعليم جازان (69) ميدالية في مسابقة الكانجارو للرياضيات 2021 والتي تعد من أكبر المسابقات التي تُقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة ستة ملايين طالب، والتي أُقيمت هذا العام عن بعد.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن هذا المنجز يُضاف للمنجزات الكبيرة التي حققها منسوبو ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المنطقة في مختلف المسابقات وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من أمير المنطقة ونائبه، مشيدًا بجهود وزارة التعليم في دعم الطلاب والطالبات وحرصها على تقديم تعليم منافس بمواصفات عالية يُسهم في تأهيل الطلاب والطالبات للمنافسة في مختلف المسابقات العالمية.

وبيّن أن الإدارة تحرص على مشاركة الطلاب والطالبات في مختلف المسابقات بما ينعكس إيجابيًا على مستواهم الدراسي ويقدم لهم الخبرة للمشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية مستقبلاً، مُثنيًا على جهود مكاتب التعليم وإدارات الإشراف التربوي والموهوبين والنشاط الطلابي والتوجيه والإرشاد ووحدة ارتقاء في تنفيذ المسابقة وتدريب الطلاب والطالبات.

وحظيت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بإشادة من إدارة موهبة وذلك بعد تجربة الإدارة المتميزة في المسابقة، حيث بلغ عدد المسجلين من الطلاب (1514) طالبًا فيما بلغ عدد الطالبات (1399) طالبة بنسبة إنجاز بلغت (300 %) من العدد المحدد للتسجيل، وجاءت الميداليات التي حصل عليها الطلاب والطالبات بواقع (10) ميداليات ذهبية و (22) ميدالية فضية و(37) ميدالية برونزية.