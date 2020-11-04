الماجستير لـ"ابن هنود" في قطاع وادي الفرع الصحي

حصل الاختصاصي مشعل بنيدر بن هنود- أحد منسوبي قطاع وادي الفرع الصحي بالمدينة المنورة- على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية الطبية، من جامعة الملك عبدالعزيز.
حصل الاختصاصي مشعل بنيدر بن هنود- أحد منسوبي قطاع وادي الفرع الصحي بالمدينة المنورة- على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية الطبية، من جامعة الملك عبدالعزيز.
حصل الاختصاصي مشعل بنيدر بن هنود- أحد منسوبي قطاع وادي الفرع الصحي بالمدينة المنورة- على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية الطبية، من جامعة الملك عبدالعزيز.
حصل الاختصاصي مشعل بنيدر بن هنود- أحد منسوبي قطاع وادي الفرع الصحي بالمدينة المنورة- على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية الطبية، من جامعة الملك عبدالعزيز.