مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى".. ويتجولون في أرجائه
تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.. وإغلاق باب المغاربة
اقتحم مستوطنون يهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 144 مستوطنًا يهوديًّا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته، وإغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام.
المسجد الأقصى
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى".. ويتجولون في أرجائه
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-12
اقتحم مستوطنون يهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 144 مستوطنًا يهوديًّا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته، وإغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام.
12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:58 PM
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى".. ويتجولون في أرجائه
تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.. وإغلاق باب المغاربة
اقتحم مستوطنون يهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 144 مستوطنًا يهوديًّا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته، وإغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام.