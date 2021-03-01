نائب أمير الرياض يطمئن على المتضررين من شظايا صاروخ "الحوثي" الباليستي
بعدما نتج عنه وقوع أضرار مادية بمنازلهم:
اطمأن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، والذي نتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى -سبحانه- أن يحفظ الوطن من كيد العابثين، وأن يديم أمنه وأمانه.
نائب أمير الرياض يطمئن على المتضررين من شظايا صاروخ "الحوثي" الباليستي
فلاح الجوفانسبق2021-03-01
اطمأن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، والذي نتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى -سبحانه- أن يحفظ الوطن من كيد العابثين، وأن يديم أمنه وأمانه.
01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
10:07 PM
نائب أمير الرياض يطمئن على المتضررين من شظايا صاروخ "الحوثي" الباليستي
اطمأن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، والذي نتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى -سبحانه- أن يحفظ الوطن من كيد العابثين، وأن يديم أمنه وأمانه.