نائب أمير الرياض يطمئن على المتضررين من شظايا صاروخ "الحوثي" الباليستي

بعدما نتج عنه وقوع أضرار مادية بمنازلهم:

اطمأن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، والذي نتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى -سبحانه- أن يحفظ الوطن من كيد العابثين، وأن يديم أمنه وأمانه.