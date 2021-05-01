أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الثورة الصناعية الرابعة والمنظمة ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي بإشراف الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، نتائج الفائزين بالمسابقة. هذا وقد تم التتويج في حفل أقامته الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض على شرف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل. شارك في المسابقة 64 متسابقًا ومتسابقة من جميع أنحاء المملكة، وتم اختيار 41 مشاركًا ومشاركة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة؛ بعد ذلك التحق الجميع في دورة تدريبية لاجتياز المرحلة الثانية وتم اختيار 15 طالبًا وطالبة من المتسابقين، بعدها تم اختيار مشاريع المتسابقين وبلغت تسعة مشاريع، منها مشاريع فردية أو تشاركية، لدخولها لجنة التحكيم. وبعد أن تداولت لجنة التحكيم بإشراف هيفاء بنت عبدالله العتيبي عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض وحضور جميع أعضاء لجنة التحكيم من منسوبي المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض وجهات خارجية محايدة، تم اختيار المشاريع الثلاثة الفائزة. وقد حصل على المركز الأول مشروع نظام الإنذار المبكر في محطات الوقود؛ حيث فاز فيه المبتكر عبدالمجيد عبدالله بن درعان من متدربي الكلية التقنية بالرياض، والمركز الثاني مشروع التنبيه لحالات الإغماء لقائد السيارة فازت به المبتكرة لينة عصمان الوادعي، من متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، والمركز الثالث مشروع لعبة LEDS فاز به المبتكر محمد بن حمد السويدان من الكلية التقنية بالرياض. وصرح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن مثل هذه المناسبات هي مؤشر لما تمتلكه عقول شباب وشابات هذا الوطن من مهارات ابتكارية إبداعية، وهي إحدى ثمار الرؤية المباركة 2030 لخلق جيل مبدع ووطن مصنّع. يشار إلى أن فكرة هذه الفعاليات المحفزة تأتي بعد تدشين نوادي الموهبة والابتكار في المنشآت التدريبية على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للارتقاء بالفكر التدريبي لأبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات والذين يحظون باهتمام بالغ من قبل قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-. يذكر أن عمليات التجربة والتحكيم لهذه المشاريع تمت في نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.

التنبيه لإغماء قائد السيارة.. 3 فائزين بـ"الثورة الصناعية الـ4" في الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-01 أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الثورة الصناعية الرابعة والمنظمة ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي بإشراف الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، نتائج الفائزين بالمسابقة.



هذا وقد تم التتويج في حفل أقامته الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض على شرف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل.



شارك في المسابقة 64 متسابقًا ومتسابقة من جميع أنحاء المملكة، وتم اختيار 41 مشاركًا ومشاركة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة؛ بعد ذلك التحق الجميع في دورة تدريبية لاجتياز المرحلة الثانية وتم اختيار 15 طالبًا وطالبة من المتسابقين، بعدها تم اختيار مشاريع المتسابقين وبلغت تسعة مشاريع، منها مشاريع فردية أو تشاركية، لدخولها لجنة التحكيم.



وبعد أن تداولت لجنة التحكيم بإشراف هيفاء بنت عبدالله العتيبي عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض وحضور جميع أعضاء لجنة التحكيم من منسوبي المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض وجهات خارجية محايدة، تم اختيار المشاريع الثلاثة الفائزة.



وقد حصل على المركز الأول مشروع نظام الإنذار المبكر في محطات الوقود؛ حيث فاز فيه المبتكر عبدالمجيد عبدالله بن درعان من متدربي الكلية التقنية بالرياض، والمركز الثاني مشروع التنبيه لحالات الإغماء لقائد السيارة فازت به المبتكرة لينة عصمان الوادعي، من متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، والمركز الثالث مشروع لعبة LEDS فاز به المبتكر محمد بن حمد السويدان من الكلية التقنية بالرياض.



وصرح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن مثل هذه المناسبات هي مؤشر لما تمتلكه عقول شباب وشابات هذا الوطن من مهارات ابتكارية إبداعية، وهي إحدى ثمار الرؤية المباركة 2030 لخلق جيل مبدع ووطن مصنّع.



يشار إلى أن فكرة هذه الفعاليات المحفزة تأتي بعد تدشين نوادي الموهبة والابتكار في المنشآت التدريبية على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للارتقاء بالفكر التدريبي لأبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات والذين يحظون باهتمام بالغ من قبل قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-.



يذكر أن عمليات التجربة والتحكيم لهذه المشاريع تمت في نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 01:19 AM

التنبيه لإغماء قائد السيارة.. 3 فائزين بـ"الثورة الصناعية الـ4" في الرياض مسابقة لـ"التقني" شارك بها 41 متسابقًا انطبقت عليهم الشروط من أنحاء المملكة





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أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الثورة الصناعية الرابعة والمنظمة ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي بإشراف الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، نتائج الفائزين بالمسابقة.



هذا وقد تم التتويج في حفل أقامته الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض على شرف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل.



شارك في المسابقة 64 متسابقًا ومتسابقة من جميع أنحاء المملكة، وتم اختيار 41 مشاركًا ومشاركة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة؛ بعد ذلك التحق الجميع في دورة تدريبية لاجتياز المرحلة الثانية وتم اختيار 15 طالبًا وطالبة من المتسابقين، بعدها تم اختيار مشاريع المتسابقين وبلغت تسعة مشاريع، منها مشاريع فردية أو تشاركية، لدخولها لجنة التحكيم.



وبعد أن تداولت لجنة التحكيم بإشراف هيفاء بنت عبدالله العتيبي عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض وحضور جميع أعضاء لجنة التحكيم من منسوبي المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض وجهات خارجية محايدة، تم اختيار المشاريع الثلاثة الفائزة.



وقد حصل على المركز الأول مشروع نظام الإنذار المبكر في محطات الوقود؛ حيث فاز فيه المبتكر عبدالمجيد عبدالله بن درعان من متدربي الكلية التقنية بالرياض، والمركز الثاني مشروع التنبيه لحالات الإغماء لقائد السيارة فازت به المبتكرة لينة عصمان الوادعي، من متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، والمركز الثالث مشروع لعبة LEDS فاز به المبتكر محمد بن حمد السويدان من الكلية التقنية بالرياض.



وصرح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن مثل هذه المناسبات هي مؤشر لما تمتلكه عقول شباب وشابات هذا الوطن من مهارات ابتكارية إبداعية، وهي إحدى ثمار الرؤية المباركة 2030 لخلق جيل مبدع ووطن مصنّع.



يشار إلى أن فكرة هذه الفعاليات المحفزة تأتي بعد تدشين نوادي الموهبة والابتكار في المنشآت التدريبية على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للارتقاء بالفكر التدريبي لأبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات والذين يحظون باهتمام بالغ من قبل قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-.



يذكر أن عمليات التجربة والتحكيم لهذه المشاريع تمت في نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.