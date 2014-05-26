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متابعة أمنية استباقية تطيح بمواطن بصبيا متلبساً بـ292 كجم حشيش

"المكافحة": كما عُثر بحوزته على سلاح ناري و103 طلقات حية

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، والقبض عليه، وعثر بحوزته (292) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري و(103) طلقات حية.

وأكد "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متابعة أمنية استباقية تطيح بمواطن بصبيا متلبساً بـ292 كجم حشيش
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، والقبض عليه، وعثر بحوزته (292) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري و(103) طلقات حية.

وأكد "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
03:44 PM

متابعة أمنية استباقية تطيح بمواطن بصبيا متلبساً بـ292 كجم حشيش

"المكافحة": كما عُثر بحوزته على سلاح ناري و103 طلقات حية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صبيا
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، والقبض عليه، وعثر بحوزته (292) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري و(103) طلقات حية.

وأكد "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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