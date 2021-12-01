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مالك "الذاير" يعلن اعتزالها منافسات الإبل

بعد تحقيقها 9 إنجازات محلية وخارجية

أعلن مالك فردية المجاهيم الذاير، حمد المري، اعتزالها دخول منافسات الإبل، والمشاركة في مسابقات الفردي بمهرجان الملك عبدالعزيز بعد تحقيقها تسعة إنجازات محلية وخارجية.

وكانت فردية المجاهيم "الذاير" تصدرت منصات التتويج، وخطفت المركز الأول لستة مواسم متتالية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

كما توجت "الذاير" بالمركز الأول في عددٍ من مسابقات الإبل في دولة الإمارات والكويت، آخرها إعلان لجنة التحكيم النهائي اليوم الأربعاء تتويجها بالمركز الأول في فردي المجاهيم "جل" بالنسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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مالك "الذاير" يعلن اعتزالها منافسات الإبل
سبق

أعلن مالك فردية المجاهيم الذاير، حمد المري، اعتزالها دخول منافسات الإبل، والمشاركة في مسابقات الفردي بمهرجان الملك عبدالعزيز بعد تحقيقها تسعة إنجازات محلية وخارجية.

وكانت فردية المجاهيم "الذاير" تصدرت منصات التتويج، وخطفت المركز الأول لستة مواسم متتالية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

كما توجت "الذاير" بالمركز الأول في عددٍ من مسابقات الإبل في دولة الإمارات والكويت، آخرها إعلان لجنة التحكيم النهائي اليوم الأربعاء تتويجها بالمركز الأول في فردي المجاهيم "جل" بالنسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.


01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
11:21 PM

مالك "الذاير" يعلن اعتزالها منافسات الإبل

بعد تحقيقها 9 إنجازات محلية وخارجية

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أعلن مالك فردية المجاهيم الذاير، حمد المري، اعتزالها دخول منافسات الإبل، والمشاركة في مسابقات الفردي بمهرجان الملك عبدالعزيز بعد تحقيقها تسعة إنجازات محلية وخارجية.

وكانت فردية المجاهيم "الذاير" تصدرت منصات التتويج، وخطفت المركز الأول لستة مواسم متتالية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

كما توجت "الذاير" بالمركز الأول في عددٍ من مسابقات الإبل في دولة الإمارات والكويت، آخرها إعلان لجنة التحكيم النهائي اليوم الأربعاء تتويجها بالمركز الأول في فردي المجاهيم "جل" بالنسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.


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