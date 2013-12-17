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"الرحالة" و"رايدرز الرياض" يشاركون في مسابقات رالي "عمان رايدرز" السنوي

تقطع أكثر من 7 آلاف كيلو متر

تنطلق من مدينة الرياض فرق دراجة تجمع بين أعضاء قسم الدراجات بجمعية الرحالة السعودية، بقيادة مشعل الصقعبي رئيس قسم الدراجات النارية بالجمعية، وبين فريق "رياض رايدرز" الشهير؛ حيث تقرر التوجه إلى سلطنة عمان للمشاركة في مسابقات رالي عمان رايدرز السنوي.

ويقطع الفريقان إجمالي مسافة 7180 كيلومترًا على متن الدراجات النارية، فيما تعتبر هذه المشاركة إضافة إلى المشاركات الدولية المتعددة التي شارك فيها فريق "رياض رايدرز" المعتمد من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي تأسس عام 2006".

ويذكر أن رالي عمان عبارة عن رحلة إلى عدد من محافظات السلطنة وعبر مسارات وطرق مختلفة "مرصوفة وغير مرصوفة"؛ حيث ينطلق جميع الدراجين من نقطة انطلاق واحدة ويسلكون ذات المسار ثم ينفصلون في بعض المسارات الخاصة بالدراجات النارية المخصصة للطرق الوعرة.

ويلتقي الدراجون مرة أخرى ببعض المسارات، وسيمر المشاركون بعدد من المواقع السياحية التي تتميز بها ولايات كل من محافظات مسقط وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية.

وسيتخلل هذه الرحلة عدد من الفعاليات والأنشطة ببعض مواقع توقف المشاركين، وأيضًا تخييم ومبيت ببعض المواقع الجبلية؛ حيث تم وضع مجموعة من الأهداف لهذا الرالي تتمثل في الترويج السياحي للسلطنة، وخاصة المناطق الجبلية والمواقع السياحية فيها.

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"الرحالة" و"رايدرز الرياض" يشاركون في مسابقات رالي "عمان رايدرز" السنوي
سبق

تنطلق من مدينة الرياض فرق دراجة تجمع بين أعضاء قسم الدراجات بجمعية الرحالة السعودية، بقيادة مشعل الصقعبي رئيس قسم الدراجات النارية بالجمعية، وبين فريق "رياض رايدرز" الشهير؛ حيث تقرر التوجه إلى سلطنة عمان للمشاركة في مسابقات رالي عمان رايدرز السنوي.

ويقطع الفريقان إجمالي مسافة 7180 كيلومترًا على متن الدراجات النارية، فيما تعتبر هذه المشاركة إضافة إلى المشاركات الدولية المتعددة التي شارك فيها فريق "رياض رايدرز" المعتمد من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي تأسس عام 2006".

ويذكر أن رالي عمان عبارة عن رحلة إلى عدد من محافظات السلطنة وعبر مسارات وطرق مختلفة "مرصوفة وغير مرصوفة"؛ حيث ينطلق جميع الدراجين من نقطة انطلاق واحدة ويسلكون ذات المسار ثم ينفصلون في بعض المسارات الخاصة بالدراجات النارية المخصصة للطرق الوعرة.

ويلتقي الدراجون مرة أخرى ببعض المسارات، وسيمر المشاركون بعدد من المواقع السياحية التي تتميز بها ولايات كل من محافظات مسقط وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية.

وسيتخلل هذه الرحلة عدد من الفعاليات والأنشطة ببعض مواقع توقف المشاركين، وأيضًا تخييم ومبيت ببعض المواقع الجبلية؛ حيث تم وضع مجموعة من الأهداف لهذا الرالي تتمثل في الترويج السياحي للسلطنة، وخاصة المناطق الجبلية والمواقع السياحية فيها.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
07:35 PM

"الرحالة" و"رايدرز الرياض" يشاركون في مسابقات رالي "عمان رايدرز" السنوي

تقطع أكثر من 7 آلاف كيلو متر

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خالد خليل - الرياض
1
388

تنطلق من مدينة الرياض فرق دراجة تجمع بين أعضاء قسم الدراجات بجمعية الرحالة السعودية، بقيادة مشعل الصقعبي رئيس قسم الدراجات النارية بالجمعية، وبين فريق "رياض رايدرز" الشهير؛ حيث تقرر التوجه إلى سلطنة عمان للمشاركة في مسابقات رالي عمان رايدرز السنوي.

ويقطع الفريقان إجمالي مسافة 7180 كيلومترًا على متن الدراجات النارية، فيما تعتبر هذه المشاركة إضافة إلى المشاركات الدولية المتعددة التي شارك فيها فريق "رياض رايدرز" المعتمد من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي تأسس عام 2006".

ويذكر أن رالي عمان عبارة عن رحلة إلى عدد من محافظات السلطنة وعبر مسارات وطرق مختلفة "مرصوفة وغير مرصوفة"؛ حيث ينطلق جميع الدراجين من نقطة انطلاق واحدة ويسلكون ذات المسار ثم ينفصلون في بعض المسارات الخاصة بالدراجات النارية المخصصة للطرق الوعرة.

ويلتقي الدراجون مرة أخرى ببعض المسارات، وسيمر المشاركون بعدد من المواقع السياحية التي تتميز بها ولايات كل من محافظات مسقط وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية.

وسيتخلل هذه الرحلة عدد من الفعاليات والأنشطة ببعض مواقع توقف المشاركين، وأيضًا تخييم ومبيت ببعض المواقع الجبلية؛ حيث تم وضع مجموعة من الأهداف لهذا الرالي تتمثل في الترويج السياحي للسلطنة، وخاصة المناطق الجبلية والمواقع السياحية فيها.

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