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"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

شائعة "منع السفر لمصر" تهز مواقع التواصل .. وهذا رد السفير السعودي بالقاهرة

اتصالات وتقديرات ليست صحيحة

انتشر بشكل كثيف منذ ساعات، خبر منع السفر إلى جمهورية مصر العربية على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب حالات الإصابة بكورونا والعائدة من مصر؛ حيث تداول المغردون أنه من كل 10 سعوديين عائدين من مصر، هناك 8 مصابون بكورونا، كما تم تداول أخبار تشير إلى بدء حظر سفر سعودي إليها سيبدأ خلال الساعات القادمة.

كما تم تداول تغريدات تشير لوجود اتصالات عالية المستوى؛ للتريث في قرار منع سفر السعوديين إلى مصر؛ حيث تشير التقارير إلى وجود 460 ألف سائح ومقيم سعودي في الأراضي المصرية.

ونفى السفير السعودي في مصر أسامة بن أحمد نقلي، الكلام المتداول على منصات التواصل الاجتماعي والأرقام المتداولة؛ حيث كتب في حسابه الرسمي على منصة تويتر: "ومع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالإنفونجراف؛ فإنني ما زلت أستغرب وجود مَن لا يزال يرتكن إلى شائعات الواتس، دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية".

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شائعة "منع السفر لمصر" تهز مواقع التواصل .. وهذا رد السفير السعودي بالقاهرة
سبق

انتشر بشكل كثيف منذ ساعات، خبر منع السفر إلى جمهورية مصر العربية على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب حالات الإصابة بكورونا والعائدة من مصر؛ حيث تداول المغردون أنه من كل 10 سعوديين عائدين من مصر، هناك 8 مصابون بكورونا، كما تم تداول أخبار تشير إلى بدء حظر سفر سعودي إليها سيبدأ خلال الساعات القادمة.

كما تم تداول تغريدات تشير لوجود اتصالات عالية المستوى؛ للتريث في قرار منع سفر السعوديين إلى مصر؛ حيث تشير التقارير إلى وجود 460 ألف سائح ومقيم سعودي في الأراضي المصرية.

ونفى السفير السعودي في مصر أسامة بن أحمد نقلي، الكلام المتداول على منصات التواصل الاجتماعي والأرقام المتداولة؛ حيث كتب في حسابه الرسمي على منصة تويتر: "ومع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالإنفونجراف؛ فإنني ما زلت أستغرب وجود مَن لا يزال يرتكن إلى شائعات الواتس، دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية".

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
01:59 PM

شائعة "منع السفر لمصر" تهز مواقع التواصل .. وهذا رد السفير السعودي بالقاهرة

اتصالات وتقديرات ليست صحيحة

A A A
خالد خليل - الرياض
5
58,122

انتشر بشكل كثيف منذ ساعات، خبر منع السفر إلى جمهورية مصر العربية على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب حالات الإصابة بكورونا والعائدة من مصر؛ حيث تداول المغردون أنه من كل 10 سعوديين عائدين من مصر، هناك 8 مصابون بكورونا، كما تم تداول أخبار تشير إلى بدء حظر سفر سعودي إليها سيبدأ خلال الساعات القادمة.

كما تم تداول تغريدات تشير لوجود اتصالات عالية المستوى؛ للتريث في قرار منع سفر السعوديين إلى مصر؛ حيث تشير التقارير إلى وجود 460 ألف سائح ومقيم سعودي في الأراضي المصرية.

ونفى السفير السعودي في مصر أسامة بن أحمد نقلي، الكلام المتداول على منصات التواصل الاجتماعي والأرقام المتداولة؛ حيث كتب في حسابه الرسمي على منصة تويتر: "ومع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالإنفونجراف؛ فإنني ما زلت أستغرب وجود مَن لا يزال يرتكن إلى شائعات الواتس، دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية".

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