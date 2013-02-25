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بريطانيا تعاقب قادة الانقلاب في ميانمار

منعوا من دخول أراضيها ومزاولة التجارة

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات على قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ، إضافة لخمسة مسؤولين من المجموعة العسكرية في البلاد؛ لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من فبراير.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان نقلته "فرانس 24"، أنها تريد بذلك إيصال رسالة واضحة للنظام في ميانمار.

ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية، وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تعاقب قادة الانقلاب في ميانمار
سبق

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات على قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ، إضافة لخمسة مسؤولين من المجموعة العسكرية في البلاد؛ لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من فبراير.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان نقلته "فرانس 24"، أنها تريد بذلك إيصال رسالة واضحة للنظام في ميانمار.

ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية، وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
06:20 PM

بريطانيا تعاقب قادة الانقلاب في ميانمار

منعوا من دخول أراضيها ومزاولة التجارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات على قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ، إضافة لخمسة مسؤولين من المجموعة العسكرية في البلاد؛ لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من فبراير.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان نقلته "فرانس 24"، أنها تريد بذلك إيصال رسالة واضحة للنظام في ميانمار.

ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية، وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

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