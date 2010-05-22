شرطة حائل تطيح بمواطن ارتكب 4 جرائم بالنمط والسلوك ذاته

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ ارتكب (4) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في عدد من أحياء مدينة حائل.



وتمثلت تلك الجرائم في الاعتداء على مندوبي توصيل المتاجر، وسلبهم. وتُقدَّر قيمة المسروقات بمبلغ (27،000) ريال، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.