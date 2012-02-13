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متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقرات العمل خلال مؤتمر "كورونا".. غدًا

يُعقد غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) بمشاركة متحدثي وزارة الصحة والموارد البشرية، وذلك عند الساعة 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض سعد عبدلله الحماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدوره، خلال المؤتمر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، داخل مقرات العمل، ونسب التحصين في القطاعين العام والخاص.

ودعت "وزارة الصحة" في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقرات العمل خلال مؤتمر "كورونا".. غدًا
سبق

يُعقد غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) بمشاركة متحدثي وزارة الصحة والموارد البشرية، وذلك عند الساعة 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض سعد عبدلله الحماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدوره، خلال المؤتمر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، داخل مقرات العمل، ونسب التحصين في القطاعين العام والخاص.

ودعت "وزارة الصحة" في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
10:40 PM

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقرات العمل خلال مؤتمر "كورونا".. غدًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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2,387

يُعقد غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) بمشاركة متحدثي وزارة الصحة والموارد البشرية، وذلك عند الساعة 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض سعد عبدلله الحماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدوره، خلال المؤتمر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، داخل مقرات العمل، ونسب التحصين في القطاعين العام والخاص.

ودعت "وزارة الصحة" في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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