حمدالله والغنام يشاركان في تدريبات النصر استعدادًا لملاقاة السد

أعلن النصر أمس السبت مشاركة هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع سلطان الغنام في تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لمباراة السد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأُصيب كلا اللاعبين في مباراة الفريق الدورية الأولى أمام ضمك؛ إذ غادر حمدالله اللقاء بسبب إصابة في الكاحل، فيما اضطر فيتوريا إلى تغيير الغنام بعد ارتفاع درجة حرارته.

كما ضم البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق لاعب الوسط المغربي نور الدين امرابط إلى قائمة الفريق الآسيوية التي ستواجه السد القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيما قرر استبعاد المدافع البرازيلي مايكون عن القائمة.

وفي سياق متصل كثف الفريق الكروي بنادي النصر استعداداته لمباراة الذهاب لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 التي ستقام غدًا الاثنين أمام فريق السد القطري على ملعب الملك فهد بالرياض.

وشهدت التدريبات حضور رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت، والمشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.

وبدأت تدريبات الفريق بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، وطبّق خلالها المدرب روي فيتوريا عددًا من الجوانب التكتيكية قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.