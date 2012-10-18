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وزير الرياضة يقدم ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب من الفريق الفائز في مباراة النصر والهلال

تقام غداً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا

قدم سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة ⁧‫#النصر‬⁩ و ⁧‫#الهلال‬⁩ غداً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، متمنيًاً لكلا الفريقين التوفيق وتقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة السعودية.

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وزير الرياضة يقدم ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب من الفريق الفائز في مباراة النصر والهلال
سبق

قدم سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة ⁧‫#النصر‬⁩ و ⁧‫#الهلال‬⁩ غداً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، متمنيًاً لكلا الفريقين التوفيق وتقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة السعودية.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
08:04 PM

وزير الرياضة يقدم ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب من الفريق الفائز في مباراة النصر والهلال

تقام غداً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة ⁧‫#النصر‬⁩ و ⁧‫#الهلال‬⁩ غداً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، متمنيًاً لكلا الفريقين التوفيق وتقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة السعودية.

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