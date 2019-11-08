كأس الملك: الاتحاد يعبر الرياض برباعية نظيفة

تأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ32 بعدما تغلب على ضيفه الرياض برباعية نظيفة، وذلك في المواجهة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" ضمن دور الـ64 لمسابقة كأس الملك.

وتُعد المباراة الاختبار الأول لمدرب الاتحاد الهولندي تبن كات.

وشهدت المباراة سيطرة اتحادية مطلقة؛ إذ افتتح البرازيلي رومارينهو التسجيل عند الدقيقة الـ20 بعد تلقيه تمريرة من سعود عبدالحميد، بعد أن راوغ وسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة الـ49 أضاف البرازيلي رومارينهو الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من عبدالرحمن العبود؛ ليسدد الكرة قوية، استقرت في شباك الرياض.

وواصل الاتحاد سيطرته، وتمكن رومارينهو من إضافة الهدف الثالث له ولفريقه عند الدقيقة الـ65 بعد تلقيه تمريرة من الصربي بيرجوفيتش؛ ليتوغل داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة الـ72 اختتم الأرجنتيني فيتشو أهداف الاتحاد بتسجيل الهدف الرابع بعد متابعته عرضية بيرجوفيتش؛ ليسدد بقدمه في الشباك.