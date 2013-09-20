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ماكرون يطالب هؤلاء الجزائريين بالصفح

قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي في الجزائر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين خلال مراسم تكريم في باريس اليوم، "الحرْكيين" الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، بالصفح، معلنًا إقرار قانون "تعويض" قريبًا.

ووعد ماكرون قبل نهاية السنة بطرح مشروع يهدف إلى أن "نُضمن قوانيننا اعترافًا بالحركيين والتعويض لهم". ودعا الرئيس الفرنسي إلى "تضميد الجروح التي يجب أن تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة وبادرات تعزز الذاكرة وتدابير ترسخ العدالة".

و"الحرْكيين" مقاتلون سابقون من أبناء الجزائر يصل عددهم إلى 200 ألف، تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962.
وفي ختام هذه الحرب جرى تجريد الحركيين من أسلحتهم وتركت الحكومة الفرنسية معظمهم في الجزائر، حيث تعرض جزء منهم لأعمال انتقامية باعتبارهم "خونة". ونُقل عشرات الآلاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا، حيث وضعوا في "مخيمات مؤقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.

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ماكرون يطالب هؤلاء الجزائريين بالصفح
سبق

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين خلال مراسم تكريم في باريس اليوم، "الحرْكيين" الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، بالصفح، معلنًا إقرار قانون "تعويض" قريبًا.

ووعد ماكرون قبل نهاية السنة بطرح مشروع يهدف إلى أن "نُضمن قوانيننا اعترافًا بالحركيين والتعويض لهم". ودعا الرئيس الفرنسي إلى "تضميد الجروح التي يجب أن تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة وبادرات تعزز الذاكرة وتدابير ترسخ العدالة".

و"الحرْكيين" مقاتلون سابقون من أبناء الجزائر يصل عددهم إلى 200 ألف، تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962.
وفي ختام هذه الحرب جرى تجريد الحركيين من أسلحتهم وتركت الحكومة الفرنسية معظمهم في الجزائر، حيث تعرض جزء منهم لأعمال انتقامية باعتبارهم "خونة". ونُقل عشرات الآلاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا، حيث وضعوا في "مخيمات مؤقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:51 PM

ماكرون يطالب هؤلاء الجزائريين بالصفح

قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي في الجزائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين خلال مراسم تكريم في باريس اليوم، "الحرْكيين" الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، بالصفح، معلنًا إقرار قانون "تعويض" قريبًا.

ووعد ماكرون قبل نهاية السنة بطرح مشروع يهدف إلى أن "نُضمن قوانيننا اعترافًا بالحركيين والتعويض لهم". ودعا الرئيس الفرنسي إلى "تضميد الجروح التي يجب أن تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة وبادرات تعزز الذاكرة وتدابير ترسخ العدالة".

و"الحرْكيين" مقاتلون سابقون من أبناء الجزائر يصل عددهم إلى 200 ألف، تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962.
وفي ختام هذه الحرب جرى تجريد الحركيين من أسلحتهم وتركت الحكومة الفرنسية معظمهم في الجزائر، حيث تعرض جزء منهم لأعمال انتقامية باعتبارهم "خونة". ونُقل عشرات الآلاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا، حيث وضعوا في "مخيمات مؤقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.

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