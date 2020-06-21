"دروب" تعقد جلستين تدريبيتين في "التجارة الإلكترونية" و"التسويق الإلكتروني"

"هدف": تأتي تضامناً مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" مساء غدٍ، جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية حول أساسيات التجارة الإلكترونية، كما سيعقد جلسة مماثلة في وسائل وتقنيات التسويق الإلكتروني مساء الأربعاء المقبل، وذلك من خلال رابط المنصة doroob.sa.

وجدد الصندوق دعوته لأفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، التي تأتي تضامناً مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى "هدف" تجاه المجتمع.

وتهدف الجلسات التدريبية التي تعقد في عديد من التخصصات، إلى تأهيل وتدريب موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل والطلاب، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

في حين يتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، وأصحاب الخبرات في المجال، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادة إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.