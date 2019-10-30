النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الأفلاج" تطلق مشروع حلقات النقاش الخاص بأولياء الأمور

تطلق وحدة ‏الشراكة المدرسية مع الأسرة والمجتمع بتعليم الأفلاج، الاثنين القادم، مشروع حلقات النقاش الخاص بأولياء الأمور؛ من أجل تعزيز علاقة المدرسة بالأسرة، وبناء شراكة فاعلة بينهما.

وقال رئيس التربية الخاصة بتعليم الأفلاج مشرف برنامج "ارتقاء" سعد آل خضير: "يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية، ومن أجل زيادة الوعي بأهمية تفعيل بوابة "ارتقاء" بالشكل المطلوب، وتفعيل دور أولياء الأمور في المشاركة بها.

وأضاف "آل خضير": ينطلق الاثنين القادم -وعلى مدار ثلاثة أيام- مشروع حلقات النقاش في مرحلته الثانية، الخاص بأولياء الأمور، بمدرسة ابتدائية خالد بن الوليد، ومتوسطة أحد، وابتدائية طارق بن زياد، وتتضمن اللقاءات حلقات نقاش وورش عمل عن بناء قدرات الأسر لدعم نمو الأبعاد المختلفة لشخصية أبنائهم، والسلوكيات المنزلية المرتبطة بإنجاز الواجبات المدرسية، والقراءة من أجل المتعة، والعادات الصحية والتغذية السليمة، والاستعمال السليم للتقنية".

ودعا "آل خضير" أولياء الأمور إلى الاستفادة من اللقاءات والحضور لتجسير العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة، ومشاركتهم في عملية تعليم أبنائهم؛ لرفع جودة مخرجات التعليم.

تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الأفلاج" تطلق مشروع حلقات النقاش الخاص بأولياء الأمور
سبق

تطلق وحدة ‏الشراكة المدرسية مع الأسرة والمجتمع بتعليم الأفلاج، الاثنين القادم، مشروع حلقات النقاش الخاص بأولياء الأمور؛ من أجل تعزيز علاقة المدرسة بالأسرة، وبناء شراكة فاعلة بينهما.

وقال رئيس التربية الخاصة بتعليم الأفلاج مشرف برنامج "ارتقاء" سعد آل خضير: "يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية، ومن أجل زيادة الوعي بأهمية تفعيل بوابة "ارتقاء" بالشكل المطلوب، وتفعيل دور أولياء الأمور في المشاركة بها.

وأضاف "آل خضير": ينطلق الاثنين القادم -وعلى مدار ثلاثة أيام- مشروع حلقات النقاش في مرحلته الثانية، الخاص بأولياء الأمور، بمدرسة ابتدائية خالد بن الوليد، ومتوسطة أحد، وابتدائية طارق بن زياد، وتتضمن اللقاءات حلقات نقاش وورش عمل عن بناء قدرات الأسر لدعم نمو الأبعاد المختلفة لشخصية أبنائهم، والسلوكيات المنزلية المرتبطة بإنجاز الواجبات المدرسية، والقراءة من أجل المتعة، والعادات الصحية والتغذية السليمة، والاستعمال السليم للتقنية".

ودعا "آل خضير" أولياء الأمور إلى الاستفادة من اللقاءات والحضور لتجسير العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة، ومشاركتهم في عملية تعليم أبنائهم؛ لرفع جودة مخرجات التعليم.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
10:29 AM

"تعليم الأفلاج" تطلق مشروع حلقات النقاش الخاص بأولياء الأمور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
121

تطلق وحدة ‏الشراكة المدرسية مع الأسرة والمجتمع بتعليم الأفلاج، الاثنين القادم، مشروع حلقات النقاش الخاص بأولياء الأمور؛ من أجل تعزيز علاقة المدرسة بالأسرة، وبناء شراكة فاعلة بينهما.

وقال رئيس التربية الخاصة بتعليم الأفلاج مشرف برنامج "ارتقاء" سعد آل خضير: "يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية، ومن أجل زيادة الوعي بأهمية تفعيل بوابة "ارتقاء" بالشكل المطلوب، وتفعيل دور أولياء الأمور في المشاركة بها.

وأضاف "آل خضير": ينطلق الاثنين القادم -وعلى مدار ثلاثة أيام- مشروع حلقات النقاش في مرحلته الثانية، الخاص بأولياء الأمور، بمدرسة ابتدائية خالد بن الوليد، ومتوسطة أحد، وابتدائية طارق بن زياد، وتتضمن اللقاءات حلقات نقاش وورش عمل عن بناء قدرات الأسر لدعم نمو الأبعاد المختلفة لشخصية أبنائهم، والسلوكيات المنزلية المرتبطة بإنجاز الواجبات المدرسية، والقراءة من أجل المتعة، والعادات الصحية والتغذية السليمة، والاستعمال السليم للتقنية".

ودعا "آل خضير" أولياء الأمور إلى الاستفادة من اللقاءات والحضور لتجسير العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة، ومشاركتهم في عملية تعليم أبنائهم؛ لرفع جودة مخرجات التعليم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,188
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,765
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,218
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,390

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة