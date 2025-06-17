النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية.. مليون و200 ألف أجنبي سيغادرون سوق العمل خلال العام الجاري

انتعاش الاقتصاد نهاية العام.. ومعدلات البطالة عند مستوى 12 % رغم أزمة كورونا

يُتوقَّع أن يغادر خلال العام الجاري ما يصل إلى مليون و200 ألف عامل أجنبي سوق العمل السعودية، فيما ستحافظ معدلات البطالة بين السعوديين على مستوياتها السابقة نفسها البالغة 12 % بنهاية عام 2020، وذلك بالرغم من تأثيرات أزمة فيروس كورونا على أسواق العمل عالميًّا.

ووفقًا لتقرير "تطورات سوق العمل السعودي" الذي أعدته "مؤسسة جدوى للاستثمار"، فإن أكثر القطاعات تأثرًا، ومن المرجح أن تشهد خروج أعلى نسبة من الأجانب، هي: الضيافة والمطاعم وخدمات الأغذية والأنشطة الإدارية والمساندة، التي تشمل خدمات المباني ووكالات السفر والإيجار والتأجير والأمن.

وتوقع التقرير أن تتحسن بيئة الأعمال بصفة عامة تدريجيًّا في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة في الربع الأخير من العام، وسيحمل التحسن الجديد آفاقًا أفضل لتوظيف المواطنين السعوديين إلى جانب انتعاش الاقتصاد في أواخر العام. ويرجح أن يكون هناك زيادة كبيرة في طلب بعض السلع والخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية.. مليون و200 ألف أجنبي سيغادرون سوق العمل خلال العام الجاري
سبق

يُتوقَّع أن يغادر خلال العام الجاري ما يصل إلى مليون و200 ألف عامل أجنبي سوق العمل السعودية، فيما ستحافظ معدلات البطالة بين السعوديين على مستوياتها السابقة نفسها البالغة 12 % بنهاية عام 2020، وذلك بالرغم من تأثيرات أزمة فيروس كورونا على أسواق العمل عالميًّا.

ووفقًا لتقرير "تطورات سوق العمل السعودي" الذي أعدته "مؤسسة جدوى للاستثمار"، فإن أكثر القطاعات تأثرًا، ومن المرجح أن تشهد خروج أعلى نسبة من الأجانب، هي: الضيافة والمطاعم وخدمات الأغذية والأنشطة الإدارية والمساندة، التي تشمل خدمات المباني ووكالات السفر والإيجار والتأجير والأمن.

وتوقع التقرير أن تتحسن بيئة الأعمال بصفة عامة تدريجيًّا في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة في الربع الأخير من العام، وسيحمل التحسن الجديد آفاقًا أفضل لتوظيف المواطنين السعوديين إلى جانب انتعاش الاقتصاد في أواخر العام. ويرجح أن يكون هناك زيادة كبيرة في طلب بعض السلع والخدمات.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
01:04 AM

السعودية.. مليون و200 ألف أجنبي سيغادرون سوق العمل خلال العام الجاري

انتعاش الاقتصاد نهاية العام.. ومعدلات البطالة عند مستوى 12 % رغم أزمة كورونا

A A A
خالد علي - الرياض
9
6,582

يُتوقَّع أن يغادر خلال العام الجاري ما يصل إلى مليون و200 ألف عامل أجنبي سوق العمل السعودية، فيما ستحافظ معدلات البطالة بين السعوديين على مستوياتها السابقة نفسها البالغة 12 % بنهاية عام 2020، وذلك بالرغم من تأثيرات أزمة فيروس كورونا على أسواق العمل عالميًّا.

ووفقًا لتقرير "تطورات سوق العمل السعودي" الذي أعدته "مؤسسة جدوى للاستثمار"، فإن أكثر القطاعات تأثرًا، ومن المرجح أن تشهد خروج أعلى نسبة من الأجانب، هي: الضيافة والمطاعم وخدمات الأغذية والأنشطة الإدارية والمساندة، التي تشمل خدمات المباني ووكالات السفر والإيجار والتأجير والأمن.

وتوقع التقرير أن تتحسن بيئة الأعمال بصفة عامة تدريجيًّا في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة في الربع الأخير من العام، وسيحمل التحسن الجديد آفاقًا أفضل لتوظيف المواطنين السعوديين إلى جانب انتعاش الاقتصاد في أواخر العام. ويرجح أن يكون هناك زيادة كبيرة في طلب بعض السلع والخدمات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,155
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,900
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة