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"الأرصاد" تنبّه لرياح سطحية نشطة على حائل

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ8 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من ‏نشاطٍ ‏للرياح ‏السطحية على منطقة حائل بداية الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً من نفس اليوم.

وقالت: إن الحالة ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات التابعة للمنطقة كالحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.‏

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"الأرصاد" تنبّه لرياح سطحية نشطة على حائل
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من ‏نشاطٍ ‏للرياح ‏السطحية على منطقة حائل بداية الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً من نفس اليوم.

وقالت: إن الحالة ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات التابعة للمنطقة كالحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.‏

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:20 PM

"الأرصاد" تنبّه لرياح سطحية نشطة على حائل

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من ‏نشاطٍ ‏للرياح ‏السطحية على منطقة حائل بداية الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً من نفس اليوم.

وقالت: إن الحالة ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات التابعة للمنطقة كالحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.‏

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