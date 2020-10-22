"الأرصاد" تنبّه لرياح سطحية نشطة على حائل
تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ8 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية على منطقة حائل بداية الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً من نفس اليوم.
وقالت: إن الحالة تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات التابعة للمنطقة كالحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.
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"الأرصاد" تنبّه لرياح سطحية نشطة على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
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2020-10-22
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية على منطقة حائل بداية الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً من نفس اليوم.
وقالت: إن الحالة تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات التابعة للمنطقة كالحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:20 PM
"الأرصاد" تنبّه لرياح سطحية نشطة على حائل
تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ8 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية على منطقة حائل بداية الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً من نفس اليوم.
وقالت: إن الحالة تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات التابعة للمنطقة كالحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.