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"مواكب جثث جماعية".. هجمات عنيفة للجيش اليمني تنتهي بجنائز للحوثيين

ساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية على جبهات مأرب وحجة وتعز

أعلنت مليشيا الحوثي مقتل العشرات من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بعدة جبهات؛ حيث رصدت صور لـ26 جنازة تم تشييعها بشكل جماعي.

ويأتي هذا التصاعد في أرقام القتلى المعلن عنهم بالتزامن مع هجمات عنيفة شنّها الجيش اليمني ضد المتمردين المدعومين من إيران باتجاه محافظة مأرب وحجة وتعز ساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

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"مواكب جثث جماعية".. هجمات عنيفة للجيش اليمني تنتهي بجنائز للحوثيين
سبق

أعلنت مليشيا الحوثي مقتل العشرات من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بعدة جبهات؛ حيث رصدت صور لـ26 جنازة تم تشييعها بشكل جماعي.

ويأتي هذا التصاعد في أرقام القتلى المعلن عنهم بالتزامن مع هجمات عنيفة شنّها الجيش اليمني ضد المتمردين المدعومين من إيران باتجاه محافظة مأرب وحجة وتعز ساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
02:14 PM

"مواكب جثث جماعية".. هجمات عنيفة للجيش اليمني تنتهي بجنائز للحوثيين

ساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية على جبهات مأرب وحجة وتعز

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فهد كاملي - جازان
0
3,342

أعلنت مليشيا الحوثي مقتل العشرات من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بعدة جبهات؛ حيث رصدت صور لـ26 جنازة تم تشييعها بشكل جماعي.

ويأتي هذا التصاعد في أرقام القتلى المعلن عنهم بالتزامن مع هجمات عنيفة شنّها الجيش اليمني ضد المتمردين المدعومين من إيران باتجاه محافظة مأرب وحجة وتعز ساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

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