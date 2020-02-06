النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصفر وما دونه.. بيان جديد للأرصاد: المملكة على موعد مع كتلة هوائية شديدة البرودة

قالت: مع نشاط للرياح السطحية من غد الجمعة للثلاثاء وفرصة لهطول أمطار خفيفة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، بياناً جديداً توقعت فيه تعرض أجواء المملكة لكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على المعظم المناطق مع نشاط للرياح السطحية من غد الجمعة للثلاثاء القادم.

وتابعت: فرصة لهطول أمطار خفيفة من غد الجمعة ليوم الاثنين القادم بعدة مناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق من مساء السبت القادم، ويتوقع أن تصل للصفر بمناطق عدة وإلى ما دون الصفر من مساء يوم الأحد.

تفصيلاً، تشير التوقعات إلى أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة من يوم الجمعة إلى الاثنين على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك من مساء يوم الجمعة، ويتوقع أن تعاود الفرصة مرة أخرى من مساء يوم الأحد، وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم السبت، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، بينما يتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمد لتؤثر على القصيم والأجزاء الشمالية من الرياض والشرقية والمدينة المنورة ابتداءً من مساء الاثنين.

الهيئة العامة للأرصاد كتلة هوائية باردة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصفر وما دونه.. بيان جديد للأرصاد: المملكة على موعد مع كتلة هوائية شديدة البرودة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، بياناً جديداً توقعت فيه تعرض أجواء المملكة لكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على المعظم المناطق مع نشاط للرياح السطحية من غد الجمعة للثلاثاء القادم.

وتابعت: فرصة لهطول أمطار خفيفة من غد الجمعة ليوم الاثنين القادم بعدة مناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق من مساء السبت القادم، ويتوقع أن تصل للصفر بمناطق عدة وإلى ما دون الصفر من مساء يوم الأحد.

تفصيلاً، تشير التوقعات إلى أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة من يوم الجمعة إلى الاثنين على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك من مساء يوم الجمعة، ويتوقع أن تعاود الفرصة مرة أخرى من مساء يوم الأحد، وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم السبت، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، بينما يتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمد لتؤثر على القصيم والأجزاء الشمالية من الرياض والشرقية والمدينة المنورة ابتداءً من مساء الاثنين.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
01:03 PM

الصفر وما دونه.. بيان جديد للأرصاد: المملكة على موعد مع كتلة هوائية شديدة البرودة

قالت: مع نشاط للرياح السطحية من غد الجمعة للثلاثاء وفرصة لهطول أمطار خفيفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,228

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، بياناً جديداً توقعت فيه تعرض أجواء المملكة لكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على المعظم المناطق مع نشاط للرياح السطحية من غد الجمعة للثلاثاء القادم.

وتابعت: فرصة لهطول أمطار خفيفة من غد الجمعة ليوم الاثنين القادم بعدة مناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق من مساء السبت القادم، ويتوقع أن تصل للصفر بمناطق عدة وإلى ما دون الصفر من مساء يوم الأحد.

تفصيلاً، تشير التوقعات إلى أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة من يوم الجمعة إلى الاثنين على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك من مساء يوم الجمعة، ويتوقع أن تعاود الفرصة مرة أخرى من مساء يوم الأحد، وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم السبت، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، بينما يتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمد لتؤثر على القصيم والأجزاء الشمالية من الرياض والشرقية والمدينة المنورة ابتداءً من مساء الاثنين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,389
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,987
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,974
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,506

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة