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القبض على لصوص الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة

جميعهم مقيمون.. قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المالية، و(4) مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومخالف لأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقد الثالث والرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الجهات الأمنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على لصوص الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المالية، و(4) مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومخالف لأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقد الثالث والرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
03:49 PM

القبض على لصوص الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة

جميعهم مقيمون.. قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المالية، و(4) مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومخالف لأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقد الثالث والرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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